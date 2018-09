Pacheta: «No voy a dejar que el jugador dude de nuestro estilo»

José Rojo «Pacheta», entrenador del Elche, dejó claro ayer que concede «importancia máxima» al encuentro de mañana domingo ante el Extremadura (20 horas) en el Francisco de la Hera, ya que lo considera en este momento de la temporada un rival directo. «Tiene importancia máxima porque llevamos seis partidos en los que no hemos ganado, aunque estamos cerca», indicó el preparador de Salas de los Infantes, quien pidió a su equipo que muestre el mismo nivel que demostró en la última salida a Oviedo en la que se superó al rival y solo la falta de puntería dejó al equipo sin todo el premio.

No obstante, Pacheta confesó que no siente la «obligación de tener que ganar», sino la de «entrenar bien y seguir en el mismo camino» en el que está su equipo y recordó que el Elche cada semana «hace más cosas» para merecer la victoria en sus partidos.

«Estamos dando un nivel muy alto, cada vez mejor. El equipo sigue conectado y yo voy a morir por estos jugadores porque es un placer entrenarlos», añadió Pacheta, quien confió en que este domingo «se rompa la racha porque estamos insistiendo y siendo constantes».

El técnico dijo que no ve «fisuras» en el grupo a pesar de no ganar y se mostró seguro de que saldrá «fortalecido» de esta situación. «Somos un equipo interesante. No ganamos, pero ganaremos», reiteró.



Solo media hora mala

«Solo me acerca a la victoria trabajar bien», insistió el preparador castellano antes de recordar que «vamos a seguir haciendo un montón de ocasiones como lo venimos haciendo. Yo no voy a dejar que el futbolista dude de nuestro estilo. Estamos en el inicio de la Liga y ya veremos cómo acaba. Es un tema de tiempo y tranquilidad. Jugando como lo estamos haciendo solo hemos tenido media hora mala, frente al Reus. Llegarán los triunfos. El equipo está compitiendo. Los que no juegan están trabajando para los que juegan sean mejores».

Sobre el Extremadura ha dicho: «Es un equipo duro, que aprieta y cuenta con el apoyo de un campo lleno. Además tiene un buen nueve, uno de los mejores de la categoría y mucha fuerza por fuera. Vamos a intentar seguir siendo protagonistas con balón y luego, ser más contundentes en las áreas y ser más eficaces. En la nuestra estamos bastante bien y, en la otra, debemos estar mejor».

Sobre la posibilidad de hacer cambios en el ataque para mejorar la puntería del equipo señaló lo siguiente: «En Oviedo Sory hizo un partido excepcional. No la mete, es cierto, pero generó un montón de ocasiones. Pongo a los que yo creo mejores, con los que yo pienso que puedo ganar. Benja tiene unas características, Nino otras y Sory otras diferentes. Tendremos que ir eligiendo y manejarlo todo. Tenemos que ir decidiendo y acertar. Son alternativas que intentamos valorar».

Sobre la posibilidad de jugar con el doble pivote formado por Xavi Torres y Manuel Sánchez en el Francisco de la Hera señaló con relación al centrocampista javiense, ya recuperado de su lesión: «Xavi es un futbolista al que no vamos a descubrir ahora que puede jugar de seis y de ocho. Es muy maduro. Debemos esperar al entrenamiento del sábado y las bajas que tienen ellos para ver la decisión. Viajar sí que lo va a hacer porque está bien».