Gonzalo Villar y Jony se quedan fuera de la convocatoria del Elche

La plantilla del Elche Club de Fútbol ha realizado en la mañana de este sábado, a partir de las nueve, la última sesión de entrenamiento de cara al partido de mañana domingo, a partir de las ocho de la tarde, en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, frente al Extremadura. A la conclusión de la sesión, Pacheta ha ofrecido la lista de 18 convocados en la que las principales novedades han sido las ausencias, por decisión técnica, de Gonzalo Villar y de Jony Ñíguez.

Con respecto a los que viajaron al pasado domingo domingo a Oviedo han entrado el centrocampista Xavi Torres, después de un mes ausente por su lesión en la zona del cuádriceps, y el central ucraniano Ivan Zotko, que también ha estado varias semanas fuera de la lista de convocados debido a unas molestias en el tendón rotuliano. Chuca también se encuentra entre los 18. El centrocampista viajó a tierras astuarianas, pero fue el descartado de los 19 que viajaron y vio el choque desde la grada.

Además de Gonzalo Villar y de Jony, tampoco están entre los elegidos el lateral izquierdo Manu, que esta semana se ha incorporado al grupo después de su lesión en el bíceps femoral, pero Pacheta no lo ha querido forzar para evitar una recaída. Son bajas Josan Ferrández y el venezolano Alexander González, con sendas micro roturas en la zona de los aductores que los tendrán alejados de los terrenos de juego cerca de un mes.

Respecto a once titular, el técnico franjiverde no ha querido dar muchas pistas, pero no diferirá mucho del que jugó el pasado domingo en el Carlos Tartiere. Juan Cruz seguirá en el lateral izquierda, Tekio volverá al lateral derecho ante la ausencia de Alexander, mientras que Iván Sánchez y Borja Martínez tienen asegurada su continuidad en los extremos. La principal duda está en el centro del campo. Manuel Sánchez y Javi Flores son fijos, mientras que Provencio y el recuperado Xavi Torres se juegan una plaza. En ataque parece poco probable que Pacheta prescinda de Sory Kaba, a pesar de que el guineano no está acertado de cara a puerta.

El posible equipo titular estará formado por José Juan en la portería, Tekio, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano y Juan Cruz formando la línea defensiva; Manuel Sánchez, Provencio o Xavi Torres y Javi Flores en el centro del campo; Iván Sánchez y Borja Martínez en las bandas, con Sory Kaba como referencia ofensiva.

LISTA DE CONVOCADOS:

Porteros: José Juan y Francis.

Defensas: Tekio, Neyder, Gonzalo Verdú, Zotko, Juan Cruz y Redru.

Centrocampistas: Manuel Sánchez, Provencio, Iván Sánchez, Xavi Torres, Chuca, Javi Flores y Borja Martínez.

Delanteros: Nino, Benja y Sory Kaba.