Pacheta: "Voy a morir por estos jugadores"

Pacheta está seguro que la primera victoria de la temporada va a llegar y no duda en afirmar que "voy a morir por esto jugadores". El técnico del Elche, que ha entrenado esta mañana con el grupo en el anexo, asume que "no hemos conseguido ganar, pero estamos muy conectados. Hemos trabajado de forma excepcional esta semana. No veo ni una fisura, todos vamos en la misma dirección". A su juicio "el equipo se está fortaleciendo en base a unos mecanismos y sistemas de entrenamiento".

"Sólo me acerca a la victoria trabajar bien", insiste el de Salas de los Infantes antes de recordar que "vamos a seguir haciendo un montón de ocasiones como lo venimos haciendo. Yo no voy a dejar que el futbolista dude de esto. Estamos en el inicio de la Liga que ya veremos cómo acaba. Es un tema de tiempo y tranquilidad. Jugando como lo estamos haciendo sólo hemos tenido media hora mala, frente al Reus, llegarán los triunfos. El equipo está compitiendo. Los que no juegan están trabajando para que juegan sean mejores".

Sobre el Extremadura ha dicho: "Es un equipo duro, que aprieta y cuenta con el apoyo de un campo lleno. Además tiene un buen nueve, uno de los mejores de la categoría y mucha fuerza por fuera. Vamos a intentar seguir siendo protagonistas con balón y luego, ser más contundentes en las áreas y ser más eficaces. En la nuestra estamos bastante bien y, en la otra, debemos estar mejor".