Xavi Torres dice que el equipo no sufre de ansiedad

Xavi Torres, centrocampista del Elche CF, afirmó ayer que los tres puntos en juego de la próxima jornada ante el Extremadura no se le pueden escapar a su equipo y calificó como importante el partido ante un posible rival directo. «Sabemos que es un partido difícil. Hay que intentar ganar sea como sea. Son tres puntos que no se nos pueden escapar ante un rival que espero que no sea directo», explicó el centrocampista. Torres, que ya ha superado una lesión muscular que le ha tenido fuera del equipo varias semanas, admitió que al vestuario del Elche le «duele» no haber ganado aún un partido, aunque afirmó que está «fuerte anímicamente y convencido» de lo que hace. «Confiamos mucho en la idea de juego que nos transmite el entrenador y tenemos ganas de revertir la situación y quitarnos la espinita consiguiendo la primera victoria de la temporada», señaló el jugador de Jávea. El futbolista aseguró que el Extremadura es especialmente complicado en su campo y delante de su afición y negó que el equipo, pese a no haber ganado aún, tenga ya cierta ansiedad. «Queda toda la Liga por delante y si ganas dos partidos te puedes meter en la promoción», concluyó.