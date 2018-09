La prima del ascenso se retrasa

El club también prometió un reloj conmemorativo que no ha llegado.

En el vestuario del Elche comienza a haber cierto malestar porque el cobro de las cantidades por la prima por el ascenso de la temporada pasada, que se comprometió el club a pagar a principio de septiembre, todavía no se ha producido.

Los futbolistas tenían estipulado en sus contratos diferentes variables en caso de obtener el salto a Segunda División y la mayoría de ellos debían recibir el dinero a comienzos del presente mes. Además, tras conseguir la clasificación para el «play-off», la plantilla negoció una prima colectiva que, finalmente, el presidente, Diego García, aceptó a pagar siempre y cuando se consiguiera el ascenso.

Ese premio grupal ascendía a unos 150.000 euros a repartir entre jugadores, cuerpo técnico y auxiliares. Los futbolistas salían a unos 5.000 euros brutos por cabeza que, después de las retenciones, se quedaban en unos 3.300. Para facilitar el pago, la plantilla accedió a recibir esa cantidad en tres pagos de 1.100 euros: uno en el mes de julio, otro en septiembre y el tercero en diciembre.

De momento, los jugadores recibieron el plazo de julio, pero, hasta ahora, no han percibido ni el dinero que le corresponde de sus contratos individuales, ni el segundo pago del premio colectivo. No son cantidades muy altas, pero para futbolistas como los que hay en el Elche, que no tienen grandes nóminas, la suma de las dos cantidades sí que es considerable y, por ello, existe cierta preocupación por el retraso.

Incluso, Diego García prometió que iba a regalar un reloj conmemorativo del ascenso a cada futbolista, pero, de momento, tampoco lo han recibido y en la plantilla no saben nada de ese asunto.



Al día con las nóminas

En lo que sí que van al día los jugadores franjiverdes y los empleados del club ilicitano es en las nóminas mensuales. Como muy tarde, la segunda semana de cada mes los futbolistas están recibiendo sus salarios, mientras que a los trabajadores les están traspasando el dinero a sus cuentas bancarias la tercera y cuarta semana. Todos ellos han percibido las nóminas de julio y agosto.

Esta semana finaliza el mes de septiembre, por lo que la entidad franjiverde debe hacer frente en breve a la nómina mensual y a los atrasos correspondientes a las primas personalizadas y colectivas del ascenso. Tres pagos que van a suponer una cantidad importante de dinero para un Elche cuya economía está bastante deteriorada y que después de la campaña de abonos apenas recibe ingresos.



Pago a Hacienda

La semana pasada, el club ilicitano también tuvo que cumplir con el pago a Hacienda, del plazo correspondiente al mes de septiembre, de 1,3 millones de euros estipulado dentro del convenio con la Agencia Tributaria, a la que se le adeuda cerca de 9 millones. Esa cantidad está considerada como deuda privilegiada dentro del convenio de acreedores y el 20 de marzo hay que hacer frente a un nuevo pago de otros 1,3 millones.

Por lo tanto, septiembre está siendo un mes con muchos gastos para la entidad franjiverde, que está necesitando de la aportación económica del máximo accionista individual, José Sepulcre, para abonar los compromisos. Tras Hacienda, ahora esperan cobrar los futbolistas y los empleados.