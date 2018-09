Fran Escribá: «Me gustaría ser presidente del Elche, volver de entrenador no»

Fran Escribá, el entrenador del Elche de los récords y del ascenso a Primera, aseguró ayer, en una entrevista en Cope Elche, que le gustaría ser presidente del club ilicitano. Cuando se le preguntó si volvería a entrenar al cuadro franjiverde respondió que «no me lo planteo. Sigo siendo socio y le deseo lo mejor pero, ahora mismo, no sería lo mejor. Siempre digo lo mismo, si me dijeran qué me gustaría ser diría presidente. Sería lo que más me atraería. Intentar hacer las cosas bien para devolver una parte de lo que el club y la ciudad me dieron».

El técnico valenciano recuerda con «nostalgia» su etapa en la entidad franjiverde. «Fueron tres años fantásticos en los que se creó un ambiente en el que se vivía y había vuelto a respirar fútbol en la ciudad», y sobre su marcha y el descenso administrativo señaló que «me fui con amargura y tristeza, no fue un abandono, fue una sensación de saber que no iba a poder hacer más. Estoy convencido de que ese equipo, en un máximo cinco años, conmigo o sin mí, iba a luchar por haber entrado en Europa o haber estado entre los diez primeros y no entre los diez últimos», aseguró Escriba.