El mantra del juego sin resultados

La canción del verano sigue sonando en otoño. «El Elche hace méritos para ganar, pero no es capaz de hacerlo por mala suerte, falta de puntería...». Así reza el estribillo que se repite desde que se jugó en Soria frente al Numancia y, luego, no se pasó del empate a un gol con el Mallorca. El domingo en Oviedo, se volvió a corear y aunque la tonadilla pueda cansar o parecer un canto a la impotencia, las sensaciones del equipo son esas y no otras.

De ahí que los jugadores insistan en que «se está en el buen camino y no conviene salirse de él». La realidad se muestra machacona y, tras seis jornadas de Liga, el equipo solo suma cuatro puntos de 18. No solo ocupa zona de descenso, sino que además, al igual que Córdoba y Tenerife, no conoce el triunfo.

La cancioncilla de marras también la entonan los equipos rivales. Juan Antonio Anquela, técnico del Real Oviedo, no se anduvo por las ramas y al final del encuentro señaló que «el Elche fue mejor y debería haber ganado».

Joselu, autor del gol del equipo astur, tampoco se escondió y señaló: «Se ha visto que tenían una marcha más que nosotros. No me explico qué ha pasado. Por suerte logramos un punto que es más que nada», explicó el delantero. Juan Forlín se sumaba al coro astur: «Lo mejor es el resultado. No merecimos la victoria. Merecían ganar ellos. Nos encontramos un equipo bien plantado que nos superó. Cuando no se puede ganar, hay que sumar. El empate no es malo».

La prensa asturiana también hablaba en los mismos términos y destacaba el número de ocasiones de las que dispuso el Elche en el Carlos Tartiere para llevarse el encuentro. Muchas situaciones que se repiten, pero que no todavía no se han traducido en victorias :



Buenas sensaciones

El equipo franjiverde lleva una trayectoria ascendente

El Elche es un equipo que va creciendo con el paso de la temporada y en los últimos tres encuentros ha hecho méritos para sumar los nueve puntos. Ese es el camino a seguir, conscientes que el «Sensaciones CF» debe dar paso lo antes posible al «Victorias CF», de lo contrario, el mensaje lanzado por Pacheta y que los jugadores aceptan como suyo comenzará a perder fuelle. Los triunfos son la mejor medicina para curar las heridas que dejan las derrotas y los partidos sin conocer la victoria.



Falta de efectividad

Los ilicitanos siguen estando muy negados en el área rival

Lo importante siempre insisten los técnicos, sobre todo cuando no se hacen goles, que lo primordial es crear las ocasiones. En este apartado no hay problemas. El Elche es un equipo que tiene llegada y hace daño en el área a sus rivales. Pero el gol se está mostrando huraño con los franjiverdes. En estos momentos, Sory está contando con muchas ocasiones para batir a los metas contrarios, pero no está acertado. Su trabajo es encomiable y al final sus dianas serán importantes para que el Elche logre victorias. Tanto Nino como Benja también deben colaborar en esa tarea, así como la segunda línea. Además, en el Tartiere, el equipo hizo daño con la estrategia. El gol de Manuel Sánchez llegó gracias al laboratorio y, unos minutos más tarde, Gonzalo Verdú estuvo muy cerca de hacer el 0-2. En este apartado la escuadra franjiverde también ha dado un salto cualitativo.



Errores

Los rivales aprovechan los pocos desajustes de los franjiverdes

En los últimos encuentros los rivales del Elche se han encontrado con goles a su favor casi sin pretenderlo. Mientras los ilicitanos atesoran ocasiones Numancia, Mallorca y Oviedo aprovecharon desajustes ilicitanos para dejar sin los tres puntos a los dirigidos por Pacheta. Sin apenas mucho esfuerzo le han robado al conjunto ilicitano siete de los nueve puntos en juego.



Los árbitros

El equipo no está teniendo suerte con los colegiados

Tanto en el vestuario, como en las oficinas del club, se pretende no meter mucho ruido y ser respetuosos con los árbitros. Pero en los últimos tres partidos no se está teniendo suerte con las decisiones tomadas en jugadas concretas que han sido claves en el marcador final. En Soria se le pitó un penalti muy riguroso y luego se pasó por alto un derribo dentro del área de Benja. Frente al Mallorca, fue perjudicado en dos ocasiones y, en Oviedo, Cristian agredió a Manuel Sánchez dentro del área en el 37, sin castigo para el rival.