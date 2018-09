El Elche deja escapar dos puntos en el Tartiere

El Elche tuvo el partido controlado, hizo muchos méritos para sumar los tres puntos ante un rival desorganizado que nunca puso en aprietos a los franjiverdes. A los ilicitanos les faltó una marcha más para decantar el duelo de su lado. La lesión de Alexander provocó que Pacheta no pusiera en el campo a Gonzalo Villar, como pretendía, sino a Tekio, y, a partir de ahi, se prefirió que el equipo no se desajustara. El conjunto ilicitano terminó en el área rival. A este Elche no se le puede pedir más, pero un punto sabe a muy poco. No llegó la primera victoria, aunque se estuvo muy cerca.

El Elche tuvo el inicio soñado con un gol, gracias a la estrategia, en el minuto 5, de Manuel Sánchez. Los franjiverdes provocaron durante minutos desactivar al Oviedo, estuvieron muy cerca del 0-2 en varias ocasiones, pero un error infantil de José Juan, en el 24, hizo que Joselu firmara el empate.

A partir de ahí, las imprecisiones fueron la tónica dominante del encuentro aunque el Elche estuvo más cerca de percutar sobre la porteria rival. Sory creó dos ocasiones claras de marcar, sobre todo la de minuto 41, en la que delante del meta rival lo regateó, pero se lío y no pudo conectar el remate. El Oviedo, muy desdibujado, tampoco tuvo su ocasión tras un chut de Joselu que, en el minuto 40, «escupió» el larguero.

Tras el descanso, el Elche siguió siendo el dominador del duelo y atesorando ocasiones. La clave estuvo en el minuto 62. Pacheta quisó dar entrada a Gonzalo Villar para ir de forma definitiva a por el partido, pero la lesión de Alexander provocó que saliera Tekio y que no se tocará la faceta ofensiva. Se optó por evitar desajustes y en esa tarea el equipo lo hizo casi perfecto, aunque quedó el sabor agridulce de que con un poco más de azúcar la victoria hubiera estado más cerca.