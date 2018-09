Aarón Ñíguez: «Sufro viendo al Elche como si aún vistiera la camiseta franjiverde»

No en vano se medirá al equipo de su ciudad y con el que logró un ascenso a Primera División. Enfrente estará su hermano Jony, si es convocado por Pacheta, y en la grada sus padres, Boria y Pilar.

Aarón Ñiguez (Elche, 26 de abril de 1989) lleva ya varios días esperando el duelo del domingo en el Carlos Tartiere. Una lesión en la pretemporada no le permitió empezar jugando con asiduidad y ahora le está tocando esperar su oportunidad. Su entrenador, otro exfranjiverde como Juan Antonio Anquela, confía en él. Le gustaría medirse a los ilicitanos en un partido de emociones fuertes en el que el Real Oviedo buscará su primera victoria delante de su afición ante un necesitado Elche, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada.

P La semana pasada se perdió el gol de su hermano Saúl con la Selección española ante Croacia en el Martínez Valero...

R Hubiese sido bonito estar allí ya que era un momento muy especial para toda la familia y, sobre todo, para él. Además de vestir la roja delante de los tuyos pudo marcar un gol. La alegría fue tremenda. Es algo que no olvidaremos nunca porque se cumplió un auténtico sueño.

P ¿Dónde vio el partido?

R Estaba jugando el encuentro de la Copa del Rey y pude ver la segunda parte en la tele del hotel. La primera la seguí por las redes sociales. Cuando iba en el autobús leí que había marcado Saúl y casi me vuelvo loco. Luego, lo he visto muchas veces y cada vez que lo hago se me pone todavía la carne de gallina. Dos días más tarde, en el mismo campo y en la misma portería, repetía gol Jony con el Elche. Le hacía falta porque últimamente no cuenta para el entrenador. Sólo me faltó hacerlo a mí para repetir un triplete que logramos en diciembre de 2016, en una misma jornada, los tres hermanos. Saúl lo hizo con el Atlético, Jony jugando con el Alcoyano y yo con el Tenerife

P ¿Hubiera llegado España más lejos en el Mundial de Rusia con Saúl como titular?

R En fútbol nunca se sabe. Son decisiones del seleccionador y hay que aceptarlas. A mi hermano le hubiera gustado jugar, pero Saúl es muy maduro y acostumbra a realizar lecturas positivas de lo que le sucede. Estoy seguro de que eso le ha servido para madurar y para vivir momentos como el que disfrutó en el Martínez Valero.

P Bajemos a la tierra futbolística. El domingo se vivirá en el Tartiere un Oviedo-Elche ¿Un partido especial?

R Sin duda alguna. Siempre es bonito medirse al Elche. En esta ocasión todavía más si al final está mi hermano Jony enfrente. Ese día quiero que gane el Oviedo, necesitamos vencer delante de los nuestros, pero a partir de ahí que todos los encuentros del equipo de Pacheta terminen con victoria franjiverde. No me pierdo ningún partido y sufro como si llevara la franjiverde puesta. Pienso que el Elche tiene equipo para no pasar apuros y estoy seguro que van a salir de abajo. Por fútbol y ocasiones deberían estar con varios puntos más y fuera de la zona de descenso. Llegarán los triunfos.

P En el coliseo astur estarán en la grada sus padres ¿Por qué equipo se decantarán?

R Ellos quieren que sus hijos lo hagan bien y no se lesionen en los partidos. Pero a la hora de decantarse por un equipo lo harán por el Elche, como siempre lo han hecho.

P Por cierto, en verano estuvo muy cerca de regresar al Elche...

R Puedo decir que hubo contactos, pero al final por un motivo o por otro no fructificaron. En fútbol mientras no se firma algo nada está hecho. Estoy feliz aquí, en un equipo que aspira a todo, aunque no escondo que al Elche lo llevaré siempre en mi corazón.