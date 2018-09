Juan Cruz: "La suerte alguna vez caerá de nuestro lado"

Juan Cruz ha sido el encargado esta mañana de atender a los medios de comunicación. El futbolista madrileño ha asegurado que a pesar de que los resultados no están llegando "el vestuario está unido, que es lo importante, con las ideas claras y lo único que nos queda en continuar trabajando y seguir insistiendo".

El defensa franjiverde lamenta que la fortuna no esté acompañando al conjunto ilicitano en este comienzo de Liga. "La suerte alguna vez caerá de nuestro lado porque el trabajo está siendo bueno y se está viendo en el campo".

El exjugador del Rayo Majadahonda reconoce que sumar tres puntos de 15 posibles "es un palo" porque "estamos haciendo las cosas bien". "Los resultados no están llegando, pero nosotros debemos seguir en esta línea de trabajo y en algún momento, seguro, que nos va a tocar a nosotros. El equipo está unido y lo único que nos falta es un poco más de suerte arriba y ser más eficaces. La idea es buena y no tenemos dudas".

En ese sentido, Juan Cruz agradece el apoyo que están recibiendo de los aficionados, a pesar de que el Elche todavía no ha ganado. "Hay que valorar que la gente nos aplauda y nos ovacione a pesar de no ganar. Eso quiere decir que el trabajo es bueno y que estamos todos juntos. Estoy convencido de que los resultados van a llegar".

El futbolista madrileño destacó la temporada pasada como lateral izquierdoen el Rayo Majadahonda, pero el club ilicitano lo fichó como central. "Me encuentro a gusto en las dos posiciones. Todos los futbolistas queremos jugar y estoy preparado para que el míster decide. Me siento mejor como central, pero lo que quiero es jugar". En Copa frente al Granada Pacheta lo ubicó de central y el pasado domingo contra el Mallorca sustituyó a Manu en el lateral izquierdo. Con la lesión del gallego ahora se la abre la posibilidad de ser titular el domingo (16 horas) en Oviedo en el carril zurdo. "Ahora me veo con más posibilidades de jugar de lateral por lo problemas de Manu. Sólo estamos Redru y yo para jugar de lateral izquierdo y en el centro de la defensa tenemos una pareja (Neyder y Gonzalo Verdú) que están a un gran nivel".

El defensa franjiverde no quiere escudarse con los errores arbitrales que han perjudicado al Elche en los últimos encuentros. "Todos fallamos. Ahora nos han perjudicado a nosotros, pero esperemos que algún día nos toque a nosotros ser los beneficiados".

Juan Castro ha señalado que tampoco les obsesiona la falta de gol: "El fútbol es cuestión de rachas buenas y malas. Contamos con el máximo goleador histórico de la categoría y tenemos a Sory y a Benja que todos los años han marcado muchos goles. Cuando el balón quiera entrar, seguro que vamos a marcar muchos goles"

Respecto al partido del próximo domingo en Oviedo, el defensa ha comentado que "vamos a jugar en un gran estadio, frente a un rival duro que presiona mucho y que sale muy bien al contraataque, pero nosotros debemos ir con la idea de seguir haciendo bien nuestro trabajo y hacer las cosas bien".

Por último, Juan Cruz no se quiere meter más presión de la necesaria de cara a las dos salidas consecutivas que tiene el Elche a Oviedo y al campo del Extremadura. "Somos conscientes de la situación en la que estamos ahora mismo. No es bueno que esta situación nos lleve al ansia y por querer buscar la victoria dejar de hacer nuestro trabajo como lo estamos haciendo. Tenemos que tener la cabeza fría y seguir"