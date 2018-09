Suspendida la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Elche del martes

El Consejo de Administración del Elche CF, en sesión celebrada el pasado día 14 de septiembre de 2.018, acordó suspender la convocatoria y por consiguiente, desconvocar y no celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el próximo martes día 18 de septiembre, a las 19:00 horas en primera convocatoria; y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

La referida suspensión y desconvocatoria tiene su causa y viene motivada en la petición realizada al consejo de administración por un grupo inversor que se encuentra negociando su entrada en el accionariado del club y ultimando el acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas , según aseguran desde la entidad ilicitana. No obstante, fuentes del IVF niegan tener ninguna oferta firme para vender al Elche. "No existe nada concreto", afirman.

A este respecto, el consejo que preside Diego García afirma, en un comunicado que acaba de hacer oficial en la noche del domingo, días después de tomar la decisión, que "ésta es la solución más adecuada, desde la perspectiva del interés social de la sociedad y de sus accionistas. Por tal motivo, se ha adoptado el acuerdo de desconvocar la referida Junta General Extraordinaria y proceder a convocarla nuevamente para una fecha posterior y con el mismo orden del día".

Por tanto, el consejo de administración, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria para el jueves, día 25 de octubre de 2018, a las 19 horas.

El orden del día será el siguiente:

1. Información a los accionistas del presupuesto de ingresos y gastos así como de la previsión de tesorería de la temporada 2018-2019.

2. Aumento de Capital Social por aportaciones dinerarias en la cifra de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.355.001,60 €), con la emisión de cuatrocientas veintitrés mil cuatrocientas treinta y ocho (423.438) nuevas acciones de un valor nominal de 3,20 euros cada una; modificando, en su caso, los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

3. Aumento de Capital Social por aportaciones dinerarias en la cifra de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (3.144.998,40 €), con la emisión de novecientas ochenta y dos mil ochocientas doce (982.812) nuevas acciones de un valor nominal de 3,20 euros cada una; delegando en los administradores, de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan.

4. Ruegos y preguntas.