Cordero: «La salida de Lolo Plá y Collantes es una decisión deportiva»

Afirma que Pacheta «pretende probar otras cosas».

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, aseguró ayer que el objetivo del club ilicitano, que ya ha realizado siete incorporaciones, es hacer el «mejor equipo posible y más competitivo» y recordó que aún queda tiempo para que se produzcan «entradas y salidas» en la plantilla. «Lo que quiero es dejarle un buen equipo al técnico, que sea solvente en Segunda División», insistió el cartagenero antes de reconocer que «la cosa va lenta pero puede ser que pronto salga alguien. Hasta el 30 de agosto todo puede pasar».

El hecho de que Collantes y Lolo Plá no jugaran los dos últimos partidos amistosos ante Cádiz y Alcoyano no lo considera un mensaje de Pacheta a ambos futbolistas y así lo explicaba: «Ya les ha dejado claro el técnico que lo van a tener difícil para jugar este año y como no cuenta con ellos tampoco los va a utilizar en pretemporada porque pretende probar, en principio, otras cosas», afirmó Jorge Cordero antes de dejar claro que «el tema de ambos es un tema deportivo, porque son dos grandes profesionales». Los dos jugadores siguen entrenando con el resto de compañeros a la espera de que surjan ofertas, aunque cuentan con dos años más de contrato.

Al director deportivo franjiverde le gustaría reforzar la plantilla ilicitana con tres incorporaciones más para afrontar con las máximas garantías la próxima temporada, en la que el equipo ilicitano regresa a Segunda. «Todos los equipos son mejorables y el nuestro también. Ahora creo que debemos reforzarnos con un lateral derecho, un mediocentro y un extremo, pero eso es algo que depende de las salidas y del tema económico. Si no hay dinero no se puede firmar», explicó.

«Si se puede fichar, perfecto, y si no, con lo que tenemos competiremos. Dentro del nivel económico que disponemos estamos firmando lo que queremos. Lo importante es saber dónde estamos, teniendo en cuenta el tema económico», explicó.

«El técnico no está triste, ni yo tampoco. Es la realidad y si vamos llorando iremos para abajo», añadió Cordero, quien pidió que «nadie espere grandes fichajes a nivel económico».

«Unai Simón, Gonzalo Villar, Chuca o Juan Cruz son muy buenos jugadores y con un hambre tremenda. Entre ellos y los que se quedaron aquí nos tienen que dar muchos puntos. Hay que creer en lo que tenemos y luego los partidos nos pondrán en nuestro sitio», apostilló.

Cordero insistió en que Miguelón, del Villarreal, sigue siendo la primera opción para el lateral derecho, pero de momento toca esperar.