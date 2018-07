Unai Simón: "Puedo aprender muchas cosas de José Juan"

Unai Simón (Vitoria, 11 de junio de 1997) ha realizado esta mañana en el Anexo su primer entrenamiento con el Elche y, a continuación, ha sido presentado como nuevo portero franjiverde hasta final de campaña. Llega como cedido del Athletic Club con el deseo de hacerse un hueco en el equipo ilicitano como en su día lo hicieron Patxi Iru, Iñaki Lafuente o Aizkorreta, que al igual que él vistieron ambas camisetas. "Firmamos a un portero joven, con mucha hambre", ha reconocido Jorge Cordero, director deportivo del club, en la puesta de largo del meta vasco, antes de confesar que "nos hemos adelantado a muchos equipos" que deseaban contar con él.

Unai Simón ha reconocido que no dudó en ningún momento en aceptar la propuesta franjiverde. "Lo tuve claro desde el principio después de que Jorge (Cordero) me explicara su proyecto. Puedo crecer mucho en este club, tanto en el aspecto personal como profesional", ha explicado. Esa es la idea que le transmitió Aitor Iru, hermano del exfranjiverde Patxi Iru, así como sus compañeros en el equipo vasco Kepa, Herrerín o Remiro.

Simón, internacional en las divisiones inferiores de la selección española, no ha dudado al elogiar a su compañero José Juan y ha dejado claro que "me parece un portero muy bueno". Sabe que el puesto no lo tiene asegurado y promete "trabajar día a día para que luego el entrenador decida quién debe jugar". Entiende que "estar junto a él también me ayuda mucho. Puedo aprender muchas cosas".

A nivel grupal, también ha llegado con la lección aprendida y sabe que "el objetivo es la permanencia, es decir, llegar lo antes posible a los 50 puntos. La Segunda es muy competitiva y habrá que estar preparado".