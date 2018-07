José Rojo "Pacheta": «Vamos a tener que sufrir como perros todo el año»

P ¿Cómo valora esta primera parte de la pretemporada?

R Llevamos dos semanas de trabajo en las que vamos viendo las características de los chicos y ajustando. Contra el Cádiz hicimos 60 minutos de buen juego ante un rival muy bien armado. Pero, a partir de ese momento, se meten en el partido y nos ganan con dos errores. Contra el Alcoyano tuvimos instantes buenos y malos que nos sirvieron para empatar. No obstante, los resultados de la pretemporada es lo que menos me preocupa. Me centro más en las sensaciones que damos, el ir ajustando errores y las relaciones entre jugadores. Cuanto antes lo consigamos, más nos acercaremos a lo que queremos.

P ¿Está satisfecho de lo que está viendo?

R Estoy muy contento de los jugadores que estamos trayendo y de su actitud. Tenemos que entender la realidad de la competición y del club este año. Ojalá tengamos 15.000 espectadores en el campo, pero hay que tener en cuenta que vamos a contar con un presupuesto muy bajito y vamos a sufrir como verdaderos perros todo el año. Pero si seguimos en esta línea de trabajo, que busquen a otros cuatro porque nosotros no bajamos. Estamos haciendo un equipo competitivo que va a entender la categoría.

P ¿Se puede pensar en algo más que la permanencia en Segunda?

R Nuestro único objetivo es seguir una campaña más en esta Liga. De los cuatro que subieron la temporada pasada, bajaron tres y uno se quedó a un punto. Esta es la realidad. Ahora nos vamos a enfrentar a rivales que tienen 25 millones de euros de presupuesto. Seamos consecuentes con lo que estamos haciendo. Estoy contento de lo que tengo porque el jugador quiere correr y está creyendo en este mensaje. Que te metan cuatro en un amistoso es bueno para saber quién eres y dónde estás. Por eso buscamos rivales de entidad que nos van a apretar. Estamos en un proceso muy interesante.

P A pesar de que el sistema táctico bandera del equipo es el 4-1-4-1 en partidos como el de Alcoy ensayó con otros dibujos...

R Debemos buscar muchas alternativas para los 42 partidos que vamos a tener. Son diez meses de competición a piñón. Probé a Jony de central, a Benja en banda y por dentro, a Claudio por fuera, a Nino de nueve referencia, a Provencio de mediocentro defensivo? Vamos buscando y viendo cosas. Quizás dentro del mismo dibujo, pero también con distintas posiciones de inicio de los jugadores. Las pruebas te dan muchos datos. Hay cosas que me convencen y repetiremos. Me gustan las asociaciones que estamos teniendo por dentro, con mucha calidad de pase. Y hay que entrenar los mecanismos para que no sucedan por fortuna. Tenemos un juego interior con Javi Flores, Gonzalo Villar y Manolo muy interesante, pero hay que ajustar para explotarlo. Estamos siendo mejores con balón que sin balón. Hay que hacer que el rival corra para que no nos pueda hacer sufrir. En ese camino estamos.

P ¿Le preocupan las desconexiones sufridas por el equipo en los dos últimos partidos?

R Eso es lo que hay que arreglar. Tenemos que salir al campo mucho más conectados. Y si no lo haces, no lo pagues. El rival no puede coger el premio tan fácil y hay cosas que no se pueden repetir. Debemos ser más duros en los duelos y no nos podemos desajustar en los saques de banda. Estos datos nos van a hacer ser mejores. Estamos en ese camino. En los cuatro amistosos he visto cosas muy interesantes que son las que vamos a reforzar.

P ¿Está satisfecho con los fichajes que le ha traído el director deportivo Jorge Cordero?

R Estoy viendo por qué les fichamos y por eso digo que estoy contento. Está claro que tenemos carencias en posiciones, pero queda casi un mes para empezar la competición. Yo no tengo prisa. Vamos a filtrar el mercado e intentar traer al mejor jugador que creamos para esa posición. En los casos de Borja Martínez, Nando Quesada, Juan Cruz, Gonzalo Villar, Unai Simón o Chuca fuimos a por ellos, no porque nos los hayan ofrecido.



P ¿Cómo valora a los futbolistas de la cantera?

R Los chicos tienen que seguir creciendo. En estos momentos, no tenemos en el fútbol base tres jugadores que puedan jugar en Segunda. Pero sí que veo futbolistas que este año la pueden romper y el fútbol base está para hacerlos. Hay que ir paso a paso y tener paciencia con ellos.