La RFEF repetirá el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Tras detectarse un error en el protocolo reglamentario que afecta a los equipos de Segunda División B y Tercera División, la RFEF se ve obligada a repetir el sorteo de la primera ronda eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey. El sorteo no afectará a los emparejamientos de Segunda División. A las 19.00 horas de este lunes se ofrecerá el acto en directo por streaming a través de los canales oficiales de la RFEF. Como adelantó Mario de la Santa esta mañana en IUSPORT, el sorteo de la primera y segunda ronda de la Copa del Rey no ha seguido la normativa aprobada para el mismo en cuanto a los equipos exentos de la primera ronda. El Unionistas de Salamanca y el Teruel fueron dos de los agraciados, pero no se ajustan a la reglamentación.

La circular número 5 de la RFEF que recoge la normativa del sorteo, en base a las regulaciones establecidas en la circular número 4, contemplaba dejar exentos de la primera ronda a cinco de los 23 equipos que la campaña pasada compitieron en Segunda o Segunda B.

Ni Unionistas, ni Teruel tendrían esa condición, ya que participan en Copa del Rey como campeones de sus respectivos grupos de Tercera, aunque también consiguieran el ascenso a Segunda B. Por tanto, no deberían haber tenido la oportunidad de quedar exentos.