Debutan Claudio y Unai Simón y Lolo Plá y Collantes, fuera

El meta Unai Simón, que saltó al campo tras el descanso, y el delantero Claudio, titular, debutaron ayer como franjiverdes en El Collao. Al expunta del Sporting B le hicieron el penalti que transformó en gol Nino. En el duelo se pudieron ver muchas caras conocidas como las de Primi y Alberto Rubio, que están cedidos en el Alcoyano. Con Vicente Mir como técnico blanquiazul también actuaron Óscar Díaz, Eldin y Bañuz, con pasado en el club del Martínez Valero. Destacar que tanto Collantes, como Lolo Plá, que no entran en los planes de Pacheta para la próxima campaña, no se vistieron de corto. Todo un mensaje del preparador burgalés. Tampoco lo hicieron el sábado en el Pinatar Arena en el duelo frente al Cádiz. Zotko, lesionado, no quiso forzar y trabajó por su cuenta antes del encuentro; y tanto Iván Sánchez como Manuel Sánchez, titulares ante el Cádiz, rebajaron trabajo y estuvieron en la grada viendo el «Ciutat d'Alcoi».