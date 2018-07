El Elche abre la puerta a Lolo Plá y Collantes

El Elche ha abierto las puertas a Lolo Plá y Collantes. Jorge Cordero, director deportivo, se ha reunido con ellos y les ha dejado claro que no van a tener oportunidades en el primer equipo. Entiende que son dos grandes profesionales, que el club agradece su comportamiento durante toda la pasada campaña, pero no entran en los planes del técnico. De momento, mientras llegan ofertas por ellos van a seguir entrenando con el resto de compañeros. Ambos cuentan con dos años más de contrato."Tanto el entrenador como yo les hemos dicho que en principio no van a disponer de muchos minutos. Son grandes profesionales que nos han ayudado a conseguir el ascenso, pero deportivamente lo van a tener complicado", ha señalado Cordero durante la presentación de Juan Cruz como nuevo jugador franjiverde



Collantes intervino durante la pasada campaña en 37 partidos, 28 como titular, y marcó tres goles. Lolo Pla intervino en 24 encuentros, la mitad de ellos como como titular, y firmó cinco tantos.

Por su parte, Iván Calero tiene varias propuestas de equipos de Segunda B y podría abandonar el club esta semana. Además, Nando Quesada, que acaba de llegar del Formentera, va a irse cedido.