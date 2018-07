Gonzalo Villar: "Segunda B me ha hecho ser un jugador más fuerte"

A las 11:30 horas ha tenido lugar en el Estadio Martínez Valero la presentación de Gonzalo Villar, canterano franjiverde que vuelve al club ilicitano tras tres años en las filas del Valencia CF. Su salida del equipo che no ha sido sencilla y el jugador murciano se alegra de que todo haya salido bien: "Entre Jorge Cordero y Mateu Alemany arreglaron la confusión que hubo con mis representantes. Estoy muy contento de estar aquí". El director deportivo del Valencia afirmó que Gonzalo Villar no vestiría nunca más la elástica valencianista, entre otras afirmaciones. "Las declaraciones no me afectaron mucho personalmente, pero ver a la familia triste por lo que decían sobre mi es un poco duro". Afortunadamente, la situación ha mejorado: "Cuando publiqué mi carta de despedida en redes sociales la gente cambió de opinión".

Tras ser un jugador habitual el año pasado en el filial valencianista, Gonzalo Villar buscaba un nuevo reto que afrontar: "Pensaba que mi etapa en Segunda B había terminado y subir al primer equipo era algo muy complicado", afirma. Ofertas no le faltaron, pues equipos como el Zaragoza mostraron interés por hacerse con sus servicios, pero el futbolista deseaba volver a la que considera su casa. Pacheta quería contar con él y así se lo hizo saber: "El mister me llamó y me mostró su confianza, eso el jugador lo agradece". Y añade: "Es algo que no suele suceder. Probablemente fue el último empujón para que viniera".

Esta mañana, antes de su presentación, ha completado el segundo entrenamiento de la pretemporada. "Veo al equipo muy fuerte, me enfrenté a mis compañeros el año pasado y conocía su calidad". A título personal, el murciano pretende aportar su granito de arena, tanto individual como colectivamente. Estos tres años en Valencia le han servido para "trabajar más duro y ser más fuerte mentalmente". La nueva perla del Elche CF ansía comenzar la temporada, en una Segunda División que considera "una liga mucho más bonita y competitiva que en años anteriores".