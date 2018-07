El club pide 2 millones por Benktib y Rosado dice que está libre

? El Elche reclamará dos millones de euros a Benktib, cláusula recogida en su contrato, tras no presentarse este pasado lunes con el resto de plantilla al inicio de la pretemporada. El centrocampista hispano-marroquí, de 20 años, se ha negado en repetidas ocasiones a firmar su renovación contractual prevista en su vinculación laboral con el club, que quedaba formalizada automáticamente por contrato tras el ascenso por tres años. El representante del jugador, Enrique Rosado, dice que el contrato no es válido y que a su juicio el futbolista está libre, aunque no descarta una renovación si ambas partes se sientan en una mesa. El «culebrón» parece estar en sus inicios y puede prolongarse en el tiempo.