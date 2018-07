Benktib planta al Elche

La entidad franjiverde está dispuesta a llevar al jugador a los tribunales.

Ismael Benktib no acudió ayer al inicio de la pretemporada del Elche CF, que estaba previsto en el Martínez Valero, a partir de las 20 horas, y el club ilicitano ya ha dejado claro que «si no ha venido porque no quiere, como ya se intuía desde el domingo, vamos a ir a por él en los tribunales».

Fuentes del Elche le recordaban al jugador que «a partir de ahora va a tener una multa disciplinaria, se va a ver obligado a pagar la indemnización por no cumplir el contrato y avisaremos al club que lo contrate que vamos a presentar una querella contra él. La Justicia decidirá quién tiene razón».

El tira y afloja entre el jugador y el Elche viene de lejos y fue a más cuando el agente del mediocentro hispano marroquí, Enrique Rosado, afirmaba en el diario valenciano Superdeporte que su patrocinado solo renovaría si el Elche ascendiera a Segunda A.

Ya entonces el club ilicitano emitió un comunicado en el que anticipaba que exigiría una indemnización si el jugador no renueva y paralelamente bloquearía su fichaje por otro club. Con el ascenso a la Liga 1/2/3, el futbolista insiste en no volver a vestir la camiseta del Elche, aunque desde la entidad se está con la idea de ir hasta el final y «deberá atenerse a las consecuencias».

El club franjiverde desvelaba también el pasado 21 de mayo que trasladó al jugador una carta por la que se le notificaba la prórroga por tres temporadas adicionales del contrato suscrito en 2016. En dicho escrito, el servicio jurídico del Elche manifestaba que «si el jugador en el plazo de un año contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias indicadas. El Elche CF, en defensa de los intereses de sus accionistas y aficionados se personará ante los organismos correspondientes para oponerse a la tramitación de la licencia y contrato federativo por otro club».

El resto de la plantilla del Elche sí acudió a la cita de Pacheta, a las 20.00 horas en el estadio Martínez Valero.

Los entrenamientos comenzarán hoy por la tarde en el Anexo, después de las habituales pruebas médicas que se realizarán por la mañana en Sport Clinic Ripoll y De Prado y las instalaciones del Martínez Valero, en colaboración con el Hospital Universitario del Vinalopó.

Algunos futbolistas ya se sometieron ayer a algunas de estas pruebas: las últimas incorporaciones (Borja Martínez, Nando Quesada, Gonzalo Villar y Juan Cruz) y los jugadores Neyder, Iván Sánchez, Jony Ñíguez, Manuel Sánchez y Sory Kaba.

Con el primer equipo trabajarán también Javi López, Molina y los porteros Real y Luis