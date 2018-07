Ismael Benktib mantiene el pulso con el Elche

Ismael Benktib no ha acudido al inicio de la pretemporada, que estaba previsto esta tarde en el Martínez Valero, a partir de las ocho, y el club ilicitano ya ha dejado claro que "si no ha venido porque no quiere vamos a ir a por él". Fuentes del Elche le recordaban al jugador que "a partir de ahora va a tener una multa disciplinaria, va a tener que pagar la indemnización por no cumplir el contrato y avisaremos al club que lo contrate que vamos a presentar una querella por él. La Justicia decidirá quién tiene razón".

El tira y afloja entre el jugador y el Elche viene de lejos y fue a más cuando el agente del mediocentro hispano marroquí, Enrique Rosado, afirmaba en el diario Superdeporte que su patrocinado solo renovaría si asciende a Segunda A. Ya entonces el Elche emitió un comunicado en el que anticipaba que exigiría una indemnización si el jugador no renueva y paralelamente bloquearía su fichaje por otro club. Con el ascenso a la Liga 1/2/3 el futbolista insiste en no volver a vestir la camiseta del Elche.

El club ilicitano desvelaba también el pasado 21 de mayo que trasladó al jugador una carta por la que se le notificaba la prórroga por tres temporadas adicionales del contrato suscrito en 2016.