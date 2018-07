Mercedes Alonso señala a Sepulcre y dice que «el expresidente no tenía soluciones»

Daniel Rubio reconoce sentirse «engañado y defraudado» por Anguix.

El día de la marmota del Elche CF vivió ayer una nueva versión en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante. En esta ocasión, el alcalde ilicitano, Carlos González; además de la exalcadesa Mercedes Alonso; el exedil de Deportes, Daniel Rubio; la concejala Cristina Martínez; el director general del IVF Manuel Illueca; el expresidente Juan Serrano y los exconsejeros José Alberola y Juan Contreras estuvieron presentes en la última de las vistas orales, en calidad de testigos, que se llevan realizando desde hace dos meses para calificar si el concurso de acreedores del Elche es declarado como culpable o no. Como se recordará, la Fiscalía de Elche ha solicitado en la causa judicial que se declare culpable y señala como responsables a la mayoría de los consejeros de José Sepulcre, Diego García y Juan Anguix cuando estaban al frente de la entidad ilicitana.

Había interés en saber la opinión de Carlos González, Daniel Rubio y, sobre todo de Mercedes Alonso, que en los últimos tiempos siempre aparece, al lado de Juan Anguix, como culpable del descenso administrativo cuando se le pregunta la opinión al expresidente José Sepulcre. Alonso ha contado que unos días antes de la junta del patronato del Elche, en la que dimitió Sepulcre como presidente, el 27 de abril de 2015, se fue a Madrid para hablar con Javier Tebas, presidente de LaLiga, y con el secretario general de dicho organismo federativo, Javier Gómez, para «ver cómo se podía solucionar que el Elche no descendiera administrativamente de una categoría que se había ganado en los terrenos de juego. Allí nos dijeron que había que pagar de forma inminente 5 millones a Hacienda. Incluso el abogado del club, José Sempere, que viajó conmigo, me dijo a la salida que estábamos descendidos. Pero yo quise seguir luchando. Luego, en la reunión del Patronato, el presidente de entonces, José Sepulcre, dijo que lamentablemente su consejo no tenía ninguna solución y nos tocó buscar otras para evitar que el Elche fuera sancionado».

Recordó delante del juez que «todos dieron como bueno el aval y desde dentro del club se debió luego comprobar todo. Esa ya no era la tarea del Ayuntamiento y no entiendo los ataques de Sepulcre contra mi persona cuando yo sólo he querido ayudarle en el Elche siempre que me lo ha pedido».

Carlos González dejó claro en su comparecencia que la oferta de Skyline, que se rechazó desde el club como vía de salvación económica, «era conveniente para el Elche y útil para el IVF para recuperar el dinero público».

Daniel Rubio señaló inicialmente que el Elche era con José Sepulcre un club «presidencialista» y que a él se le escondían todas las informaciones. Que la Fundación estaba dominada por el consejo y que decidió irse porque no se contaba para nada con él. Ya en la época de Juan Anguix, como máximo dirigente franjiverde, se sintió «engañado y defraudado» por el empresario valenciano. «Lo siento por mí, pero sobre todo por una afición que confió en él al comprobar que con Sepulcre el Elche no tenía salida», dijo. Sobre el denominado pagaré «trucho» explicó que «cuando hubo dudas sobre ese documento le dejé claro a Anguix que demostrara su validez. Pudo pasar a la historia como el salvador del Elche, pero lo hizo como un charlatán».

Por su parte, Juan Serrano, que apenas estuvo diez minutos en la sala, aclaró que «a mí me destituyeron como presidente» y luego como consejero, al igual que José Alberola, que optó por marcharse viendo cómo iba la dirección del club. Puso de ejemplo la incomprensible salida de Ramón Planes como director deportivo, tras el gran trabajo que había hecho. Juan Contreras también se fue de la entidad por esos motivos. Ninguno de los tres tienen nada que ver con el concurso de acreedores. Finalmente, Cristina Martínez, tampoco estuvo en esa época en la entidad y sólo acudió a tres reuniones de la Fundación.

Por la mañana, Manuel Illueca habló sobre «el proceso de venta del crédito que el IVF ostenta contra la Fundación del Elche y básicamente sobre la oferta de Skyline. Es sabido lo que sucedió, no se ha aportado información nueva con respecto a lo ya conocido». Illueca reconoció que, tras la vuelta al fútbol profesional, «la situación del Elche ha mejorado sustancialmente, la entidad franjiverde vuelve a ser atractiva tanto para inversores nacionales como internacionales».