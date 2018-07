Ilusión desde el primer día

La visibilidad de la campaña y los precios han convencido a los socios, que marcan la permanencia como meta principal.

Cinco minutos antes de la hora establecida, las 10 de la mañana, la oficina de abonos del estadio del Elche CF abría sus puertas. Casi un centenar de seguidores aguardaban su turno para hacerse con la credencial que les permitirá acompañar al club ilicitano en su vuelta al fútbol profesional. La próxima temporada se presenta «apasionante, aunque difícil», según el presidente Diego García, y los aficionados quieren vivirlo en primera persona. El objetivo es alcanzar la cifra de 15.000 abonados, reto que se verá cumplido si continúan respondiendo como ayer, primer día de venta.

Desde las diez de la mañana no dejó de llegar gente al feudo ilicitano. Todos con la misma intención. El ambiente era positivo. Miguel Abellán, socio desde hace más de 50 años así lo afirmaba: «Para ser el primer día hay mucha gente. Todos los años vengo de los primeros y hoy se ve más personas que de costumbre». Óscar David Tremiño y David Lillo formaban parte de esa diferencia. Ellos han sido los primeros en sacarse el abono esta temporada. Víctor lo hace por una promesa personal que realizó en el partido de ida ante el Villarreal B: «Me gustó el ambiente y me prometí que si ascendíamos, este año me sacaba el abono».

Ayer se pudo ver como el sentimiento franjiverde no pertenece únicamente a la gente de Elche. Muchos ilicitanos de corazón se han desplazado desde distintos puntos de la provincia para hacerse con su carné. Alicante, Villena o Elda son algunos de los destinos de procedencia de los primeros abonados de la temporada 2018-2019. Manuel Algar, procedente de Alicante y socio desde hace cinco años, admite que «el descuento ha sido muy generoso». Y añade, «he visto muy correcta la campaña. Se ha publicitado muy bien y los precios son bastante asequibles».



Permanencia como objetivo

Todos los encuestados, a pesar de la variedad de respuestas frente a otras cuestiones, tienen muy claro que el objetivo debe ser el de mantener al equipo este año en Segunda.

Manuel Flores acudió con su progenitor a todos los partidos de «play-off» y este será su primer año de abonado. También el de su padre. Él lo tiene claro: «El objetivo es mantenerse y consolidarse en la categoría. Pienso que vamos a ver a un equipo fuerte y competitivo».

Otro aspecto importante para los encuestados es la continuidad. Así lo afirmaba José Luis Delgado, aficionado de Elda: «Pienso que el Elche debe estabilizarse en Segunda. Luego ya se verá si podemos aspirar a algo más». Tan importante como la permanencia de la siguiente temporada ha sido conseguir el ascenso al primer intento: «Si no sales el primer año, luego es difícil. Los proyectos van disminuyendo con el paso de las temporadas», dice José Luis, que ejemplifica su argumento con la situación de equipos como Murcia, Hércules o Racing.

Uno de los principales responsables del ascenso es el entrenador: Pacheta. Miguel Abellán así lo recuerda: «Desde que llegó Pacheta se vio al equipo muy bien. Han dado la cara y han luchado, no se les puede pedir más». De esta forma, Miguel piensa que «hay que mantener el bloque del ascenso», aunque «son necesarios cinco o seis fichajes en puestos clave». Frente al bajo presupuesto para formar la plantilla, el socio 3.031 del Elche lo tiene claro: «El dinero es importante, pero no tanto. Hay que acertar con los fichajes como hizo el Huesca», recordando la hazaña oscense esta temporada.

Una de las principales novedades de esta campaña es el abono «Premium», que incluye los 21 partidos de Liga y añade las dos primeras eliminatorias de Copa que dispute el Elche, en caso de que juegue como local. Además, estos abonados podrán adquirir el carné del Elche CF Sala por quince euros.

El consenso de que el inicio de la campaña de abonos es un éxito es casi absoluto. Todos los encuestados coinciden en que los precios facilitarán a nuevos seguidores a sacar su primer carné, y que los descuentos a quienes se abonaron en Segunda Division B es un acierto total por parte del club. No hay que olvidar a quien estuvo en las malas, y el Elche no piensa hacerlo. La fidelidad se premia.