La afición del Elche podrá comprar a partir de mañana, jueves 12 de julio, los carnés de la temporada 2018-2019. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonos bajo el lema de "Una franja invencible" en la cual el Elche pretende llegar a los 15.000 abonados. Con Pacheta y Nino como "estrellas" en la cartelería. "Equipo y afición tenemos y vamos a ser uno", ha expresado el técnico burgalés.

El presidente franjiverde, Diego García, presente en el acto, dice sentirse "orgulloso" de estar de nuevo en el fútbol profesional y ha agradecido a la afición franjiverde por su apoyo en el camino del equipo por regresar a Segunda B. "Me gustaría que cada partido en la próxima Liga sea como lo fueron los tres encuentros del play-off, con una afición llevando en volandas al equipo. No podemos olvidar que nos enfrentamos a grandes equipos y tenemos que ser capaces de que nuestros jugadores sientan el orgullo de llevar esta camiseta". No se marca una cantidad mínima pero "aspiro a llegar a los 15.000. No hay que olvidar que un equipo es poderoso en función de sus ingresos y cuantos más abonados seamos mejor. Conseguiremos el apoyo al equipo y, por ende, aumentar el tope salarial y tener una plantilla más competitiva". García dice que "hemos vuelto para quedarnos" y sólo piensa en "llegar a los 50 puntos. Ese es nuestro objetivo".

Los precios son muy asequibles al bolsillo del seguidor franjiverde, sobre todo para los que se hicieron con el carné de Segunda B el pasado verano. Todo el importe pagado en el citado ejercicio, se descontará del precio del abono. La entidad ilicitana entendió que la fidelidad se premia y lanzó su campaña con la mirada puesta en la actual. Además, si esta temporada el equipo termina dando el salto a Primera, se acumulará el importe pagado en los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019 restandolo al pago del carné en la 2019-2020.

Los precios van de los 75 euros en la Grada Animación a los 460 en la Tribuna cubierta. En el fondo descubierto el precio será de 115 euros; de 130 en fondo cubierto; 95 en la curva preferencia descubierta; 120, en curva preferencia cubierta; en preferencia descubierta, 195; preferencia cubierta, 230; curva tribuna descubierta, 170; curva tribuna cubierta, 190; tribuna descubierta, 420 y tribuna cubierta, 460.

Otra de las novedades de esta campaña de abonos es que se recuperan las curvas del Martínez Valero, tanto las de Preferencia como las de Tribuna, que se cerraron con el descenso a Segunda B. Tendrán reservada su butaca de la temporada 2016-2017 los que deseen volver a esta zona del campo.

También se ha puesto en marcha el abono especial denominado Premium. En él van incluidas las entradas para las dos jornadas económicas que ha fijado la entidad ilicitana para la campaña 2018-2019 y para la segunda y tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Además, el que lo posea tendrá un 50% de descuento para los partidos del Elche CF Sala que competirá el próximo ejercicio en Segunda División. Tendrán también cuatro invitaciones adicionales para disfrutar en cualquier partido de la Liga regular.

Se reservará la butaca a los abonados de la pasada campaña hasta la celebración del Trofeo Festa d' Elx, que se jugará el 10 de agosto. Y habrá prioridad a la hora de adquirir entradas para el encuentro España-Croacia, que se disputará el 11 de septiembre en el Martínez Valero.