Diego García: "Hemos vuelto al fútbol profesional para quedarnos"

Diego García, presidente del Elche CF, ha aprovechado la presentación de la campaña de abonos para afirmar que "hemos venido para quedarnos" antes de dejar claro que el objetivo del Elche es mantenerse en la categoría y "sumar cuanto antes los 50 puntos".

"La Segunda es una categoría muy importante y competitiva", afirmó el presidente, quien no descartó que el equipo ilicitano "mire de reojo" hacia la zona de ascenso.

"Me gustaría que cada partido en la próxima Liga sea como lo fueron los tres encuentros del play-off, con una afición llevando en volandas al equipo. No podemos olvidar que nos enfrentamos a grandes rivales y tenemos que ser capaces de que nuestros jugadores sientan el orgullo de llevar esta camiseta", dijo.

El máximo dirigente franjiverde se mostró satisfecho del nivel de los fichajes del equipo ilicitano y aseguró que el Elche formará un bloque "duro que va a competir". "Nos van a tener que ganar, tendremos una plantilla con hambre", añadió.

El presidente del Elche también se mostró satisfecho por el regreso a la entidad del centrocampista Gonzalo Villar, quien procede del Valencia Mestalla. "Es muy importante haber recuperado a un jugador de la cantera. Él está muy ilusionado por volver a vestir esta camiseta y así me lo ha transmitido", indicó.

Diego García también confirmó que el Trofeo Festa d'Elx se disputará ante el Almería, finalmente, el 10 de agosto, un día antes de lo fijado inicialmente por petición del cuerpo técnico y para no coincidir con algunos actos importantes de las fiestas patronales.