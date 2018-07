Saúl Ñíguez: «Me hubiera gustado debutar en el Mundial»

El jugador rojiblanco agradece la confianza que la selección española ha depositado siempre en él, y le ilusiona la idea de poder vestir la camiseta de «La Roja» el próximo 11 de septiembre en el Martínez Valero.

El menor de los Ñíguez puede ser considerado el hijo predilecto del fútbol ilicitano. Marchó muy joven a la capital, pero siempre se acuerda de la ciudad y el equipo que le vio crecer. Antes de llegar al Campus, que dirige junto a sus hermanos, tuvo tiempo de despedirse de su capitán Gabi Fernández. Saúl ya ha dejado momentos para el recuerdo en Liga, Copa del Rey, y sobre todo Champions League. Ahora, el colchonero quiere dejar huella en la selección nacional.

P En clave Mundial, imagino que tendrá la espinita clavada de no poder haber disputado los minutos que esperaba?

R Claro que sí. Me hubiera encantado poder disputar minutos y ayudar al equipo, pero no fue así. Aun así, no tengo nada que reprochar a nadie, al revés. Agradezco a todas las personas que forman el cuerpo técnico de la selección que me hayan hecho cumplir el sueño de estar en un Mundial.

P El partido de la Nations Cup ante Croacia será en Elche, ¿una buena oportunidad para que los internacionales podáis lavar la imagen dada en el Mundial?

R No creo que haya que demostrar nada a nadie. La selección lleva dos años trabajando muy bien. Es muy especial para mi que la selección juegue en el Martínez Valero y espero tener la suerte de venir y disputar minutos, sería muy especial para mí. Si tengo la suerte de cumplirlo sería increíble.

P ¿Ha tenido tiempo de hablar con Gabi Fernández?

R Lo primero que hicimos Koke y yo al llegar de Rusia fue ir a su despedida. El club le ha ofrecido un acto a su altura y se realizará. Esperemos que vuelva, porque con él se va parte del escudo y los valores que transmite el Atlético.