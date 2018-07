El Valencia enseña la puerta de salida a Gonzalo Villar

¿Qué ha pasado con Gonzalo Villar? La polémica se ha desatado con uno de los futbolistas importantes de la cantera, que acabará fuera del Valencia CF. A día de hoy, el club le ha retirado su oferta de renovación y ha decidido facilitarle la salida tras una reunión que mantuvieron este miércoles con el jugador y sus padres. El Elche, que había solicitado su cesión, está a la espera de cómo se resuelve el tema.

Así explica los hechos Mateu Alemany según la versión del Valencia CF:

"Gonzalo tenía un año de contrato, se iniciaron las negociaciones con su agencia de representantes vinculada a un club profesional español (el Girona, del que son propietarios Pere Guardiola y el Manchester City), se negoció durante un mes porque era un jugador interesante, queríamos renovarlo en unas condiciones extraordinarias, pero los agentes rechazaron esas ofertas. En el curso de esa situación, el jugador remitió un burofax al Valencia CF anunciando su valoración respecto a ese contrato. Él entendía que vencía el 30 de junio y decía que los contratos de jugadores menores de edad son nulos, por lo que se veía libre. Sin embargo, por parte de los abogados del club se entendió que no era así, rompimos el contrato de forma unilateral y retiramos la oferta".

El Valencia CF llegó a exigir que el jugador depositara los ocho millones de euros de la cláusula de rescisión antes del 1 de julio en vista de que pretendía marcharse a otro club sin cumplir el año que le resta.

Prosigue el director general explicando que "después hubo un poco de marcha atrás por parte de todo el mundo, pero seguimos firmes en que no será jugador del Valencia CF. En el día de ayer, Gonzalo, su padre y su madre estuvieron en las oficinas, pero no teníamos nada que hablar con ellos. En esa reunión Gonzalo reconoció su error, que estuvieron mal aconsejados por sus agentes y, lo más importante, el Valencia deja claro que no quiere jugadores que no quieran estar en la cantera y antepongan intereses económicos sobre los deportivos. Ellos reconocieron que se habían equivocado, pero el club ha decidido que no va a jugar en el Valencia CF. Buscaremos la mejor solución para que juegue en otro sitio y retiramos la demanda. El Valencia CF va a ser inflexible con clubes o agentes que antepongan sus intereses propios buscando soluciones para perjudicar el patrimonio del club, que es la cantera. El jugador que no sienta los colores del club no lo queremos".

El propio futbolista ha respondido a estas declaraciones con un mensaje a través de su cuenta de twitter: "En los próximos días daré una explicación a todo lo sucedido estas últimas semanas, y creo que ahí entenderéis todo un poco mejor. Mientras tanto pido respeto tanto para mí como para mi familia. Gracias".