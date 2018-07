Sepulcre: "Estoy tranquilo porque no me he llevado un euro del Elche"

José Sepulcre, expresidente del Elche y accionista de referencia de la entidad ilicitana, acaba de comparecer ante los medios de comunicación por espacio de 50 minutos para dejar claro que no teme ninguno de los asuntos judiciales que tiene pendientes. "Yo estoy tranquilo, porque no me he llevado ni un euro del Elche", ha comentado antes de dejar claro que "no tengo que ocultar nada, aunque me gustaría que la justicia fuera más rápida". Ha remarcado que "nunca he ido en contra de los intereses del Elche", sino todo lo contrario ya que "durante mi época como presidente puse 3 millones de euros y avalé por un valor de doce". Seguidamente, ha señalado que se sentía orgulloso de "haber colaborado económicamente en el ascenso a Segunda poniendo un millón de euros para que dentro del vestuario existiera estabilidad".

Ha vuelto a señalar a Anguix como el culpable del descenso administrativo de Primera, se arrepiente de haberse ido de la entidad y que está orgulloso de haber sido presidente del Elche, "aunque personalmente no me ha compensado".

Ha señalado también que "el origen de mi mala imagen es una estrategia de Juan Anguix, de acoso y derribo, para que parezca que sea un ladrón. No entiendo porque se me ha atacado tanto".

Finalmente, ha confesado que no va a volver a la primera línea del Elche antes de señalar que "ojalá venga alguien de fuera dispuesto a comprar parte o todo el Elche. La cosas se arreglan con dinero por delante". Entiende que el objetivo del club la próxima campaña, en el aspecto deportivo, es la permanencia "para ir estabilizando poco a poco el club. Yo no manejo el club, se me consulta, aunque de fútbol no sé. No decido aunque me llamen a veces y hablemos".