«La justicia va lenta, pero el que la hace la paga»

En el entorno del Elche no ha sorprendido la detención de José Sepulcre y que se acuse al expresidente de defraudar presuntamente 500.000 euros con unas obras ficticias realizadas en el estadio Martínez Valero en la que están implicados Diego Fuentes, Tomás Alvarado, Juan Carlos Ramírez, Ramón Segarra y Serafín Ernica. Son muchos los temas pendientes que tiene el entorno del Elche desde hace unos años y consideran que el hecho de que ahora salgan a la luz está dentro de un proceso normal que «parte de que la justicia va lenta, pero al final, llega».

Jolu Jaén, presidente del grupo de pequeños accionistas Regeneración ECF, señalaba ayer que «a día de hoy se acusa, tanto a Sepulcre como al resto de exconsejeros, de unos hechos que son muy graves. Ahora, habrá que esperar hasta que el juez decida. No queda otra. La justicia es lenta, pero llega».

Entiende Jolu que «como todo el mundo en este club, incluido Anguix con su pagaré, ha estado pegando patadas para adelante, ahora empiezan a salir estas cosas. Es la consecuencia de los actos que han sucedido en el pasado».

El grupo de pequeños accionistas se reunió el jueves para hacer un balance de los últimos meses de la entidad franjiverde. «Nosotros vamos a seguir en la brecha después de unos meses en la sombra respetando que el club se estaba jugando el ascenso. Queremos al Elche y no vamos dejar de hacer nuestra labor. Seguiremos buscando inversores que en un momento dado quieran entrar, como ya en su día encontramos y rechazaron los afines a Sepulcre», confirmó Jaén.

Salvador Climent, portavoz de la Plataforma Salvemos al Elche, considera que «la justicia pone a cada uno en su sitio y si la Policía entiende que deben ir a declarar como detenido el resto sólo tenemos que esperar. El que la ha hecho, que la pague. Una vez más queda demostrado que este club está secuestrado desde hace mucho tiempo. Pase lo que pase no hay ninguna opción que no sea la que ellos controlan, que no corresponde con lo que el Elche se merece. Para los que no pensamos como ellos somos contaminantes. Los pitidos de la fiesta del ascenso todavía retumban y van dirigidos a Sepulcre y los suyos».

Tomás Domenes, presidente de la Federación de Peñas del Elche, afirma que «con todas las denuncias puestas sólo cabe esperar a que decida la justicia. Me parece bien que todo lo que sea sospechoso o tenga indicios, se investigue. Si son culpables, que lo paguen y, si es posible, si se han llevado algo, que lo devuelvan. No soy partidario de hacer un juicio paralelo, pero sí que se investigue».

Carlos San José, presidente de la Penya Altabix y exmáximo dirigente de la Federación de Peñas, confesaba ayer que «es lamentable que un expresidente del Elche tenga que terminar así. Es bastante triste para el club que esto suceda. Espero que este tipo de cosas no lastren el futuro de la entidad. Cada uno tiene que pagar por lo que hace y apechugar con las consecuencias. Duele ver de nuevo al Elche en esta encrucijada, pero es importante que todos sepamos la verdad, que se limpie el club de una vez por todas. Llevamos cinco años arrastrando todo esto».

David Aranda, máximo responsable de la peña Sentimiento Franjiverde, confiesa que «tengo claro que el que lo hace debe pagarlo. Se han hecho durante años y años muchas cosas mal y ahora salen a la palestra. A pesar del ascenso volvemos a las andadas y lo ideal es que se sepa todo para que en el futuro en el Elche sólo se hable de lo deportivo. Confío en que algún día sea así».

Jorge Ortega, presidente de Furia Franjiverde, señala que «la justicia dirá lo que cada uno merece. Todos aquellos que eran responsables de la gestión del Elche deberán responder de sus actos. Me gustaría que el tema institucional en el Elche fuera una balsa de aceite, pero hoy por hoy eso es imposible. Algún día tiene que acabar todo esto para bien o para mal y confío en que llegue un momento en que sólo estemos centrados en lo deportivo».

Finalmente, Fina Ayas, presidenta de la peña IFEMA, explicaba: «Me parece lamentable que un club con la historia del Elche esté metido un día y otro en los juzgados con expresidentes y exconsejeros liados. El ascenso ha pasado como si hubiera sido un sueño por todos estos problemas que acechan a nuestros dirigentes. Digan lo que digan, o tapen lo que tapen, saldrá la verdad de todo lo acontecido en los últimos años en el Elche. Todo esto resulta muy triste».