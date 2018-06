UBS demuestra que el pagaré de Anguix era falso

El banco UBS ha confirmado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la falsedad del pagaré de cinco millones de euros del expresidente del Elche Juan Anguix que en su día Javier Tebas calificó de "trucho" y que exhibido por el empresario valenciano en la reunión del Patronato de la Fundación del club ilicitana celebrada a finales de abril de 2015.

La filial española de UBS Europe asegura que "el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe", que "el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré no se corresponde con ninguna entidad de UBS" y que "no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda". A continuación, se puede leer en el escrito que "el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda" y deja claro que "es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum".

UBS "va a proceder a denunciar los hechos ante la Fiscalía" y concluye el informe afirmando: "A mi patrocinada no le consta haber avalado nunca a UBS". El expresidente se expone a responsabilidades penales y desde el club ilicitano se podría presentar una demanda una vez conocido el informe de UBS.