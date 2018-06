Cordero: "Nuestro objetivo la próxima campaña será la permanencia"

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, ha confesado esta mañana que el objetivo del equipo franjiverde la próxima campaña, en la Liga 1/2/3, "es conseguir 50 puntos y, a partir de ahí, luchar hasta donde se llegue. Es una categoría dura y hay que fichar a jugadores que tengan hambre y luchen por sus objetivos. Que prima más el nosotros que el yo. En suma, que estén comprometidos al proyecto al que llegan".

El técnico cartagenero mostró su "satisfacción por el objetivo logrado y quiero agradecer a todo el mundo, incluida la afición, todo lo conseguido. La unión de todos ha sido fundamental". Ha reconocido que "ha sido un año irregular, pero nunca dudé de la plantilla que configuré y la reforzamos en Navidad. Teníamos la mejor plantilla y en el momento en que fuimos el mejor equipo logramos el objetivo. Pacheta fue el artífice de él".

Ha confesado que tiene fichados a Borja Martínez y Nando Quesada y que debe esperar a conocer el límite presupuestario y que "hasta la semana que viene no voy a saber el dinero del que vamos a disponer, tenemos 23 jugadores para empezar. De momento, tranquilidad. Cuando el club sepa qué condición financiera tendremos para hacer fichajes, nos moveremos de una manera u otra".

"Sé cómo está el mercado y hay jugadores a los que no podemos acceder. Pero si no puedes fichar al mejor jugador, hay que hacer el mejor grupo. Hay equipos con potencial económico que pueden marcar la diferencia, pero hay más vida y otras vías para suplir el presupuesto y futbolistas en el mercado para fichar", dijo el director deportivo.

Cordero también ha reconocido que entre él y Pacheta decidirán la próxima semana el cuerpo técnico para la campaña 2018-2019.