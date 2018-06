El Elche no tiene constancia del fallecimiento de un aficionado camino de Villarreal

El pasado sábado el supuesto fallecimiento de un aficionado del Elche Club de Fútbol, camino de Villarreal, donde los ilicitanos se jugaban el ascenso a Segunda División, sacudió las redes sociales. Numerosos tuits se hicieron eco de la supuesta noticia: Un accidente con un fallecido y un herido grave que también murió horas más tarde como consecuencias de las graves heridas.

El asunto fue noticia del prepartido para prácticamente todas las emisoras. Este diario, de hecho, consiguió confirmar en dos fuentes policiales la supuesta muerte de este joven del que sólo se sabían dos datos más: era de Novelda y tenía 19 años, poco más se sabía y se sabe de este hecho a día de hoy. Otros medios digitales también se hicieron eco sin citar más información que la nuestra horas más tarde. "Muchas gracias por todas las muestras de apoyo recibidas desde el club, aficionados y gente de todos los lugares", "Por respeto a familiares y amigos no correr la voz del fallecimiento" -algo extraño cuando desde esta plataforma se seguía vertiendo más información- o "El Elche tiene dos ángeles que le están apoyando desde lo más alto".

Desde el club se mostraban y se muestran sorprendidos por este supuesto fallecimiento porque a día de hoy no le consta que esto haya sido así. "Te has ido sin avisar, no va a ser nunca lo mismo, ir al Martínez Valero sin ti. Descansa en paz, estoy seguro de que vas a estar allí arriba viendo lo que tanto deseabas", ha sido uno de los últimos, acompañado de un escudo de luto del club franjiverde. Una de las fuentes policiales de este periódico reiteraba ayer que esa era la información que tenía y sigue teniendo de este supuesto accidente mortal.