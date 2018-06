«He logrado el sueño de mi vida»

Pacheta estaba emocionado al final del encuentro. «He conseguido el sueño de vida como es llegar a Segunda División. Este ascenso sabe a gloria», comentó después del encuentro. El técnico señaló que con este éxito «me he acordado de toda la que gente que ha sufrido por mí cuando he estado fuera: amigos, familia... llevo tiempo persiguiendo esto. Gracias a estos jugadores y esta entidad, he conseguido el sueño de llegar a Segunda. Llevo mucho tiempo persiguiéndolo. Solo entiendo el futbol profesional. Ahora me encuentro en Segunda y lo voy a afrontar con pasión».

El preparador franjiverde quiso «poner en valor el trabajo que habéis tenido vosotros los medios de comunicación. Llegué con un mensaje y se me compró, se me protegió y se me incentivó. Todo eso llegó a los jugadores y se ha ido correspondiendo en el campo cuando vamos a una. Sabía que se podía conseguir, pero como decía el lema que lanzó el club, había que ir juntos. Esa ha sido la clave. La ciudad ha sufrido mucho en los últimos años y, ahora, tiene la alegría de volver a ver a su equipo en el futbol profesional».

A pesar de perder el partido, Pacheta aseguró que «es la derrota más dulce de mi carrera», y se alegra sobre todo por la afición. «Los clubes son sus hinchas y espero que lo disfruten mucho. No tenemos mucho tiempo, porque en pocas semanas tenemos que volver y esperamos formar un proyecto potente».

Pacheta no considera que haya sido el salvador del club. «No tenia la sensación de que podía ser culpable de la desaparición. Ni tampoco el salvador. He conseguido el éxito y todo acarreará las consecuencias. Pero sí de que hemos hecho algo tremendo. No es lo mismo jugar en Segunda B que en Segunda. Ahora hay que disfrutarlo».