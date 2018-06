Pacheta y Nino se llevan los mayores aplausos y durante la intervención de Diego García se escucharon pitos y el grito de "¡directiva dimisión!".

La afición del Elche ha recibido como héroes a los jugadores del Elche y entonado el "We are the Champions" de Queen cuando el autobús del equipo pisó la Plaza de Baix tras realizar un recorrido por las calles céntricas de la ciudad. Luego, llegó el grito de "¡campeones, campeones!" en medio del ondear de banderas franjiverdes y de una marea con los colores blanco y verdes llena de sentimiento con un equipo que lo ha dado todo sobre el rectángulo de juego y que ha logrado el regreso a Segunda División. En una pancarta se podía leer "Gracias Pacheta" y, en otra, "NinopregónFiestas". No cabe duda que ambos han sido los más agasajados por sus seguidores en reconocimiento a su labor durante toda la fase ascenso.

Poco a poco, los futbolistas fueron subiendo al Ayuntamiento en el que se realizó el acto institucional. Tomaron la palabra, además del alcalde, Carlos González, Jesús Pareja, Pacheta, Nino y Diego García. Cuando habló el presidente franjiverde se escucharon pitos de la afición y el grito de "¡directiva dimisión!".

No faltó el clásico "herculano el que no bote", ni tampoco el "Tebas, jodete!".

Seguidamente, los jugadores se dirigieron a su parroquia desde el balcón del Ayuntamiento en medio de un ambiente ensordecedor.

Tras el paso por la casa Consistorial se procedió a la ofrenda floral a la Virgen de la Asunción en Santa María.