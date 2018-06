José Rojo, Pacheta: «Vamos a ir a por ellos y el que piense que está hecho que no se acerque»

«Tenemos que ir a ganar y el que piense que lo tenemos hecho que no se acerque». Este el mensaje que lanzó ayer Pacheta, técnico del Elche CF, en sus declaraciones previas a la final de esta tarde ante el Villarreal B. El preparador burgalés confesó que no se le pasa por la cabeza otra opción que no sea la de salir desde el pitido inicial a por el triunfo, a pesar de la renta de dos goles (2-0) con la que afrontará la vuelta de la eliminatoria definitiva por el ascenso. «Tenemos que ir a por la victoria y no pienso en otra cosa», señaló antes de dejar claro que el Elche «somos un equipo duro, al que le gusta el duelo y fiable. Si pasa alguna desgracia estamos preparados para superarla».

«Hay que ganar como sea con base en el camino que nos ha traído hasta aquí. Hasta ahora se ha hecho bien y no tengo datos que me digan lo contrario», insistió.

El técnico burgalés reconoce que está viviendo «la semana más larga del año, pero hemos trabajado bien todas las alternativas. El Villarreal B te puede hacer tres goles, pero nosotros también y si marcamos su margen de maniobra se acortaría. Se han ganado los cinco partidos del play-off y, ahora, sólo hay que vencer en uno».

«Veo al equipo concentrado y cada jugador conoce su rol. Tengo que agradecer a toda la plantilla su comportamiento, así como a los chavales del filial que nos han hecho mejorar en cada entrenamiento. Todo el mundo está empujando para que al final logremos el objetivo», asume.

Pacheta quiso dejar claro que nadie desde el club ni el vestuario ha dado por ganada aún la eliminatoria. «Estamos con el cuchillo entre los dientes», dijo el preparador, quien hubiera deseado disputar el partido en un escenario mayor que la Ciudad Deportiva del Villarreal para que se hubieran desplazado el mayor número de aficionados ilicitanos posible. «Me duele que no puedan viajar, pero que no tienen que tener ninguna duda de que vamos a correr por ellos, por esta ciudad, por los compañeros.... Todos soñamos con ascender y lo tenemos a 90 minutos», recordó Pacheta.

Finalmente no avanzó su once inicial. «Cuando las cosas salen bien intentas repetir, aunque el rival también puede cambiar y estamos preparados para ello. La cabeza la tenemos limpia», finalizó el preparador franjiverde.