Javier Tebas señala a Anguix como culpable del descenso del Elche

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, aseguró ayer en Elche que el colectivo que preside no fue responsable del descenso administrativo de la entidad franjiverde de Primera a Segunda en 2015 y culpabilizó al entonces máximo dirigente franjiverde, Juan Anguix, de la sanción que recibió el equipo.

El presidente de LaLiga realizó estas manifestaciones a las puertas de la Ciudad de la Justicia ilicitana con motivo de su declaración como testigo en el juicio sobre la calificación del concurso de acreedores de Elche CF.

«Él era el presidente cuando el Elche bajó de categoría», dijo Tebas en alusión al empresario valenciano Anguix. El dirigente añadió que hubo «muchas negligencias» en el club desde mayo de 2015 y recordó que el ex presidente «tuvo en sus manos alguna decisión que a lo mejor hubiera solucionado el problema».

«Yo le comenté a la alcaldesa, a Sepulcre y a Anguix que en mi opinión si solucionaban el tema de la Agencia Tributaria se podía aplicar un atenuante y se podía haber evitado el descenso», explicó Tebas, quien calificó de nuevo de «trucho» el pagaré utilizado por el expresidente para saldar la deuda una vez confirmado ya el descenso a Segunda División.

Tebas no quiso opinar sobre la responsabilidad de José Sepulcre, anterior presidente, al señalar que no cuenta con todos los datos y justificó la decisión de descender al club de Primera a Segunda «porque aquí no se valora la categoría, sino los hechos».

Sí que afirmó lo siguiente: «Sepulcre vino a mi despacho a explicar una operación financiera. Me dijo quiénes eran y llegó a mostrar en el ordenador que el dinero estaba pendiente de pasar a las cuentas del Elche. Yo le dije que ya había visto unas cuantas de estas y que llevara cuidado. Recuerdo que le pregunté cuánto le habían cobrado y me dijo que 600.000 euros. Les dijimos que creíamos que eso era un pufo».

A Anguix también le dejaron claro que «por la deuda generada que tenía el Elche, dudaba mucho que pudiera conseguir una operación de 22 millones de euros».

«El 30 abril de 2015, el Elche cometió un hecho muy grave que le podía provocar el descenso de categoría», insistió Tebas, quien justificó la tensión vivida durante el juicio al señalar que «es normal cuando los responsables intentan desviar las cosas».

«Se ha dicho que LaLiga es responsable y hay que tener cuidado con lo que se dice o insinúa. LaLiga no fue responsable de lo que le ocurrió al Elche», sentenció.



Sin pantalla de televisión

En cuanto a la polémica decisión de no permitir que los aficionados del Elche puedan presenciar el partido final de la eliminatoria por el ascenso en una pantalla gigante, Tebas indicó que es una cuestión de derechos televisivos y exclusividad.

«En Elche hay unos hosteleros que están pagando por un producto y tienen que recuperar lo que están pagando. Hay que respetar su exclusividad», señaló el dirigente de LaLiga, quien indicó que si llega a saber que el club ilicitano ya utilizó la pantalla gigante en la anterior eliminatoria frente al Sporting B no se habría permitido.