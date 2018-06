El Elche viaja hacia la gloria

El Elche ya viaja a Villarreal en autobús donde mañana, a partir de las 18.30 horas, se juega, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva de la entidad amarilla, no sólo el ascenso a Segunda División, sino también el futuro económico de la entidad. Pacheta, que confía ciegamente en sus pupilos, se ha llevado a toda su plantilla, incluidos los lesionados Corozo y Edu Albacar. Recupera para el once a Gonzalo Verdú, tras cumplir su partido de sanción, y tiene entre algodones a Sory Kaba, con unas molestias musculares que le han impedido entrenar con normalidad durante toda la semana. Hoy se sabrá si el técnico burgalés lo incluye en la lista definitiva.

Con relación al once inicial, Pacheta no ha dado pistas, aunque no diferirá mucho del que jugó hace una semana en el Martínez Valero frente al conjunto de Miguel Álvarez. El mencionado Verdú formará dúo de centrales con Neyder, en perjuicio de Zotko, que firmó un gran partido ante el Villarreal B, mientras que en ataque podría haber alguna modificación.