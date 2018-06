El Elche saldrá en «modo ataque»

«Tenemos que ser fieles a la idea futbolística que nos ha traído hasta aquí», reconocen ambos atacantes.

«El Elche tiene que ser fiel a la idea futbolística que nos ha traído aquí». Este es el mensaje que Pacheta, técnico franjiverde, ha metido en la mente de los futbolistas estos últimos días de cara al encuentro del sábado ante el Villarreal B (18.30 horas) en tierras castellonenses. Nadie se fía del 2-0 de la ida y menos dos hombres veteranos como Nino y Benja, sobre cuyas espaldas recae la responsabilidad de hacer un gol en la Ciudad Deportiva de la entidad amarilla, una diana que dejaría la eliminatoria muy encarrilada, ya que obligaría al rival a marcar cuatro.

El técnico burgalés ha sabido sacar lo mejor de ambos delanteros desde que llegó y, ahora, está convencido de que el sábado serán claves para decantar la balanza del lado ilicitano en la gran final frente al filial amarillo.

Nino reconoce que en el seno del vestuario franjiverde todos saben que deben ir a por el partido y no encerrarse en su campo. «Tenemos claro que hay que ir a por todas porque especular o meterse atrás sería un problema y lo pasaríamos muy mal», dijo el delantero, quien pronosticó que el filial saldrá «a pecho descubierto para marcar cuanto antes y meternos el miedo en el cuerpo».

El almeriense insiste en que «es un rival descarado y no esperamos ninguna sorpresa con lo que ha sido habitual durante la temporada». No obstante, a pesar de la calidad del rival, Nino entiende que la clave del ascenso está en que el Elche «esté al 100% y salga al campo comprometido desde el inicio».

En esa línea, el delantero franjiverde Benja, comentaba ayer en Cope Elche que «un gol en Villarreal nos daría muchísimo, pero hay que controlar la euforia y tener cautela. Estamos delante de uno de los mejores equipos de Segunda B y ahí están los resultados».

A su juicio, «llevamos una buena ventaja, pero nosotros tenemos que ir a por el partido, como si fuera un encuentro de Liga en el que necesitamos los tres puntos».

Una cosa tiene clara el punta exblaugrana: «Hay que salir a por el partido desde el minuto uno y asumiendo riesgos».



Tensión e ilusión

El delantero almeriense reconoce que en la plantilla hay «tensión, ganas e ilusión» ante el partido en Villarreal y, pese a admitir que todos son conscientes de la importancia del ascenso para la entidad, pidió «no cargarse de responsabilidad y tampoco caer en la ansiedad».

El de Vera entiende que el del sábado «es el mejor partido para jugar y disfrutar. Es un momento bonito que llevamos todo el año esperando».

Nino dijo que apostaría sin dudar por el ascenso, pero advirtió de que cualquier accidente o acción desafortunada puede cambiar las sensaciones de la eliminatoria. «Sabemos lo que nos estamos jugando. El equipo es optimista y quiere ser valiente. Es lo que nos ha llevado hasta aquí. Renunciar a nuestro estilo sería transmitir dudas. Sabemos lo que hay que hacer y no hay dudas en ese sentido».

Benja, que ascendió la pasada temporada con la Cultural Leonesa, quiere repetir el sábado con el Elche. El punta catalán reconoce que «el equipo llega en un buen momento y vamos a salir a muerte». Asume que «durante la temporada hemos tenido momentos irregulares, pero el equipo se ha sabido reponer y llegamos fuertes mentalmente».

Explica uno de los goleadores franjiverdes, suma 12 en la Liga y uno en el «play-off», que «con la derrota en Ontinyent tocamos fondo y con la llegada de Pacheta el Elche mejoró mucho para bien. La marcha del equipo en esta recta final de la campaña tiene mucho que ver con el técnico, aunque sabemos que si no subimos habrá servido para poco. Pacheta ha sido un gran motivador y, ahora, nosotros tenemos que lograr el objetivo marcado en el inicio de la Liga».

Por su parte, Nino, que ha anotado cuatro goles en los cinco partidos de la fase de ascenso, tres como suplente, se mostró orgulloso por las muestras de cariño y admiración que está recibiendo en las últimas semanas por parte de compañeros y cuerpo técnico. «Me he ganado el respeto de todo el mundo, me siento valorado», comentó el goleador de Vera, quien elogió a Pacheta, entrenador del equipo, por haber mejorado el rendimiento del Elche y haber convencido al jugador de lo que él quiere. «Si se consigue el objetivo es porque este equipo ha sudado la camiseta y ha sido honrado, nadie le ha regalado nada», añadió Nino, quien indicó que, pese a sus 38 años, tiene la intención de seguir la próxima temporada jugando al fútbol.

Finalmente, Benja explica que Pacheta le está haciendo actuar en una posición extraña para él, en la que era habitual en sus inicios cuando militaba en el Barcelona B. «Hacía muchos años que no jugaba tirado a banda, sinceramente yo tampoco me veía, pero el técnico me ha hecho verlo a mí y ahora me toca jugar más ahí que de delantero en esta fase de ascenso. Yo le comenté que no, que ni loco y él que sí. Me he tratado de adaptar a lo que me ha pedido y durante este play-off he buscado ser útil al equipo desde esa posición», sentenciaba.

Nino y Benja están llamados a dar el sábado a ese plus que necesita el equipo ilicitano en el área rival. Entre los dos suman 29 goles, lo que permite ser optimista en un grupo humano que está convencido de que la gloria la tiene a la vuelta de la esquina y no la va a dejar pasar.

Además, el preparador de Salas de los Infantes, también tiene en la recámara a Sory Kaba, autor de 13 dianas. El guineano arrastra molestias musculares que no le han dejado entrenar al ritmo de sus compañeros y que el pasado sábado le impidieron pisar el césped del Martínez Valero.