Nino: "Este vestuario es sincero y honrado y se merece el ascenso"

Nino ha reconocido que esta semana, en vísperas del duelo ante el Villarreal B en el que está en juego el ascenso a Segunda, está viviendo "diferentes sensaciones". El almeriense reconoce que en él se juntan "ganas, ilusión? , pero lo que queremos e que llegue el partido, porque en el campo se pasan menos nervios que fuera". Considera que es una final y que "no hay que cargarse de exceso de responsabilidad y seguir el mismo camino que nos ha traído hacia aquí".

Insiste el punta de Vera que "la temporada se está haciendo larga, pero no hay excusas. Es un momento bonito por el que hemos luchado toda la temporada".

"Lo que buscabamos eran las sensaciones y llegamos bien. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero este equipo va a salir a por todas y eso te hace ser optimista. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. En eso existen pocas dudas".

En el plano personal, Nino se siente orgulloso de que sus compañeros estén a muerte con él. "En mis años como profesional me he ganado el respeto de todo el mundo y este vestuario me respeta. Me siento valorado por ellos. Es un orgullo. Si ascendemos, será por ser un equipo honrado y sincero. Nos hemos ganado conseguir el objetivo. Nadie nos ha regalado nada".

En todo lo realizado hasta ahora Pacheta tiene "un porcentaje alto. Es el entrenador, quien tiene que convencer al jugador de lo que quiere. Es un equipo bueno y comprometido, pero debe tener unas bases para jugar en el campo. El grupo ha mejorado y estamos a otro nivel desde su llegada".

Finalmente, sobre su futuro en el Elche, ha dicho: "Mi pensamiento es seguir. La edad y los datos son números. A partir de ahí, veremos lo que sucede. Pero ahora estoy centrado en el sábado".