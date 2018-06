Marcha atrás a la fiesta del ascenso del Elche

Diego García, presidente del Elche, se ha reunido esta tarde con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la ciudad, Pepe Pérez, y los representantes de la Federación de Peñas, y han llegado a la conclusión de que el partido que jugará el equipo franjiverde el sábado ante el Villarreal B, a partir de las 18.30 horas, no será ofrecido a los seguidores franjiverdes a través de una pantalla gigante como en principio estaba previsto hacerlo en el parking del Martínez Valero.

Además, quedan suspendidas todas las actividades que estaban organizadas en la noche del sábado. Fuentes del Ayuntamiennto aseguran el grueso de las celebraciones, en el caso de que haya ascenso, se realizarán el domingo.

Por la mañana, tanto el Ayuntamiento como el club, recibieron un escrito de La Liga en el que se les informaba que no contaban con los derechos pertinentes para ofrecer el encuentro como se hizo hace dos semanas frente al Sporting B. Un duro revés para los seguidores franjiverdes que sólo disponen de 350 entradas para verlo en directo en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Además, se ha suspendido toda la fiesta que se había diseñado en el mismo lugar para recibir al equipo en el caso de ascenso.

El Elche ha elaborado un comunicado en el que afirma que "ha puesto todos los medios a su alcance para encontrar una solución alternativa y lamenta profundamente no poder dar este servicio en su recinto por impedimento legal".