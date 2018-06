Claudio Barragán: «El Elche ha crecido en el play-off y es un equipo sólido y solvente»

Autor del gol del ascenso del Elche en Melilla en la temporada 98-99. Ha sido y sigue siendo uno de los ídolos de la afición franjiverde.

Si ayer fue Cuxart, hoy es Claudio, el héroe del ascenso en Melilla y que conoce perfectamente al Elche y al Villarreal B que han sido rivales suyos en el grupo III de Segunda B cuando estuvo en el banquillo del Hércules.

P ¿Le recuerda esta temporada a la 98-99 en la que el Elche subió tan sólo un año después de descender?

R Es una temporada muy similar a aquella. El Elche no es cualquier equipo, tiene una historia, una gran afición y unas prisas. El objetivo, al igual que en esta ocasión era ascender sí o sí. No es fácil descender y subir al año siguiente, porque se necesita un proceso de adaptación a la categoría. La Segunda B es muy larga y luego llega el «play-off». Antes se jugaba en grupos y ahora eliminatorias, pero el objetivo es el mismo. Existe una gran tensión y es muy difícil ascender, aunque el Elche siempre es favorito.

P ¿Cómo está viendo al equipo?

R Desde el partido en Mareo, he visto a un Elche con mucha solvencia, sólido y equilibrado. Tiene muchas posibilidades de ascender, aunque enfrente va a tener a un Villarreal B que al principio va a salir a por todas y querrá llevar la iniciativa en el juego y marcar pronto.

P ¿Puede perjudicar un posible exceso de confianza tras el 2-0 del partido de ida?

R El Elche está confiado en sus posibilidades. Ahora tiene una gran confianza. Tiene que intentar salir bien, concentrado y conceder poco, porque tiene un ataque con jugadores con muchas soluciones y si marca un gol puede ser definitivo. En el partido de ida jugó a un ritmo frenético durante 70 minutos, luego le pasó factura en lo físico, pero es normal por el calor y el Villarreal B tiene una plantilla joven, con un gran físico y que responde bien.

P ¿Cuál puede ser la clave en el partido del sábado?

R Van a ser fundamentales los primeros minutos. El Villarreal B seguro que va a salir muy fuerte y el Elche tiene que tener la máxima intensidad. Debe jugar de la misma forma que en el Martínez Valero, ir a por el partido y dar primero, porque si marca ellos deberían hacer cuatro goles. Por eso tiene que verse un equipo que salga a tope, con contundencia y eficacia. Es un partido que se tiene que jugar con mucho corazón, pero, a su vez, con mucha cabeza y hacer una buena lectura del juego.

P Y encima está Nino, que fue compañero suyo en el ascenso en Melillla hace 20 años...

R (Risas). Sí. Frente al Murcia apareció poco, pero a partir de la eliminatoria frente al Sporting B ha sido determinante y ha resuelto. Es el mejor jugador que tiene el Elche. A mí no me gusta mirar el carnet de identidad, igual que no me gustaba que me lo mirasen a mí (en Melilla tenía 34 años). Nino es el espejo en el que se tiene que mirar todo futbolista.

P Sería una decepción muy grande no volver a Segunda División....

R Sería una decepción para todo el mundo y más después del ambiente que se vio el sábado en el Martínez Valero. No se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea el ascenso del Elche, además en estos momentos el equipo está mejor que en la primera ronda, ha crecido en el «play-off». Ha mejorado en las dos últimas eliminatorias con la ayuda de Nino y en Mareo hizo el mejor partido de todos los que ha jugado.

P ¿Cómo vivió el partido del pasado sábado en el estadio Martínez Valero?

R Quien me conoce sabe lo que siento por el Elche, aunque luego está el lado profesional y me debo al equipo en el que esté. Viví el partido como un aficionado y como un ilicitano más. Aprecio mucho al club y en la entidad franjiverde pase muy buenos años y gracias al Elche di un salto en mi vida profesional. Son cosas que no se olvidan y por supuesto que, si asciende, me pondré contentísimo.