El capitán Gonzalo Verdú regresa en Villarreal para cumplir un sueño

Fichó por el Elche con el objetivo de poder jugar en Segunda División.

Gonzalo Verdú fue el pasado verano uno de los futbolista más cotizados por todos los equipos punteros de Segunda División B. El futbolista cartagenero decidió aceptar la oferta que le presentó el director deportivo del club ilicitano, Jorge Cordero, con un único objetivo: cumplir el sueño de lograr un ascenso a la categoría de plata y poder jugar en Segunda División.

El central franjiverde se ha quedado en dos ocasiones a las puertas de lograr el sueño. La temporada pasada se quedó a las puertas tras quedar eliminado en la segunda eliminatoria con el Cartagena, después de perder (1-2) en el estadio Cartagonova y conseguir una victoria insuficiente en el Mini Estadi (0-1). Y en la temporada 2014-2015 también vio cómo el Huracán Valencia le eliminaba en la segunda ronda cuando militaba en el Guadalajara. Ahora lo tiene en la mano con el Elche. «Espero que a la tercera sea la vencida».

A pesar de que el conjunto ilicitano lo tiene todo a favor, el defensa, que volverá al once inicial tras perderse el partido de ida por sanción, no quiere ninguna confianza. «El equipo está con muchas ganas, pero tenemos que afrontar el partido de vuelta con mucha humildad, que es lo que nos ha hecho llegar a la situación en la que nos encontramos».

Gonzalo Verdú advierta de que El central ha advertido de que «tenemos que respetar al máximo al Villarreal B, porque es un rival con un potencial enorme, aunque nosotros, también, tenemos unas de las mejores plantillas de la categoría», destaca.

El futbolista cartagenero tiene claro que el Elche no puede salir a especular con la ventaja del partido de ida. «No podemos salir a defender la renta, porque, si lo hacemos, nos van a ganar. Si salimos a especular, estamos muertos. Debemos salir a ganar, como hemos hecho en todos los encuentros del play-off y nos ha ido bien. Debemos apretar arriba, siendo fuertes y, si morimos, que muramos con nuestras armas».

El capitán franjiverde tiene claro que marcar un gol podría ser determinante: «Sería una inyección anímica. Ellos, seguro que en su plan no cuentan con que le vamos marcar, pero tenemos mucho potencial arriba. Nosotros lo vamos a intentar, como ya hicimos en Gijón, aunque no tuvimos suerte al principio. Lo que debemos hacer es sufrir como perros cuando no tengamos el balón».



Sin confianzas

Gonzalo Verdú afirma, de forma tajante, que en el vestuario no hay exceso de confianza. «Para nada. Con el míster eso es impensable. Además, somos una plantilla con experiencia y sabemos que si nos desviamos del camino nos pueden dar el golpe», y agrega que «tenemos que saber canalizar la euforia. Nos quedan 90 minutos de competición y si hay un equipo capaz de ganar 3-0, ese es el Villarreal B, porque tienen un equipazo. Tenemos que dejar fuera los miedos y afrontar el encuentro con la máxima ilusión y la máxima humildad y disfrutar cada minuto como si fuera el último».

El central asegura que, a pesar de las ganas que puedan tener los jóvenes jugadores del Villarreal B, el Elche se juega más en el partido del sábado. «Sabemos que es el futuro del club y de la mayoría de los futbolistas, la ilusión de la afición. Yo me juego el futuro de mi familia y de mi hija. Con todos los respectos, ellos son chavales y para mí el ascenso es más determinante para el Elche que para el Villarreal B. El sábado a las seis y media nos jugamos la vida», concluye.