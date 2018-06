Gonzalo Verdú ha sido el encargado esta mañana de atender a los medios de comunicación. El capitán del Elche ha asegurado que la plantilla "está con muchas ganas" de superar la eliminatoria y de conseguir el ascenso, pero, al mismo tiempo, "con mucha humildad, que es lo que nos ha hecho llegar a la situación en la que nos encontramos". El central ha advertido de que "tenemos que respetar al máximo al Villarreal B, porque es un rival con un potencial enorme", aunque ha recordado que "nosotros, también, tenemos unas de las mejores plantillas de la categoría".

El futbolista cartagenero tiene claro que el Elche no puede salir a especular con la ventaja del 2-0 del partido de ida. "No podemos salir a defender la renta, porque, si lo hacemos, nos van a ganar. Si salimos a especular, estamos muertos. Debemos salir a ganar, como hemos hecho en todos los encuentros del play-off y nos ha ido bien porque hemos ganado los cinco. Tenemos que salir a apretar arriba, siendo fuertes y, si morimos, que muramos con nuestras armas".

Verdú espera a un Villarreal B que salga en tromba desde el principio, pero recuerda que "una de sus virtudes es la paciencia, la posesión del balón y la velocidad. De inicio querrán marcar un gol pronto, pero nosotros estamos preparados para contrarrestarlos. En Gijón parecía que iba a pasar los mismo y hasta el minuto 12, en una falta, no se acercaron a nuestra portería hasta el minuto 12".

El defensa franjiverde sabe que marcar un gol podría ser deteminante: "Sería una inyección anímica. Ellos, seguro que en su plan no cuentan con que le vamos marcar, pero tenemos mucho potencial arriba. Nosotros lo vamos a intentar, como ya hicimos en Gijón, aunque no tuvimos suerte al principio. Lo que debemos hacer es sufrir como perros cuando no tengamos el balón".

La confianza que hay dentro del vestuario es el buen momento en el que ha llegado el Elche a esta fase decisiva de la temporada. "El equipo está en un buen momento. Al final, llegar bien al play off es casi más importante que terminar primero y física y mentalmente estamos muy bien". En ese sentido reconoce que quedar eliminados después de acumular 16 partidos sin perder y haber ganado los cinco de la promoción sería duro. "Estamos en una racha espectacular, pero no nos podemos quedar con eso. Si lo hemos conseguidos es porque cada semana la hemos afrontado como una diferente y la sensación debe ser que se trata de una semana nueva y un partido nuevo".

Gonzalo Verdú afirma, de forma tajante, que en el vestuario no hay exceso de confianza. "Para nada. Con el míster eso es impensable. Además, somos una plantilla con experiencia y sabemos que si nos desviamos del camino nos pueden dar el golpe", y agrega que "tenemos que saber canalizar la euforia. Nos quedan 90 minutos de competición y si hay un equipo capaz de ganar 3-0, ese es el Villarreal B, porque tienen un equipazo. Tenemos que dejar fuera los miedos y afrontar el encuentro con la máxima ilusión y la máxima humildad y disfrutar cada minutos como si fuera el último".

El capitán ha explicado que están trabajando "todas las circunstancias" e incluso que el partido se ponga 3-0. Tiene claro que hay que tener paciencia porque un gol a lo largo de los 90 minutos sería defenitivo. "Luego puede pasar cualquier cosa. En Gijón estuvimos diez minutos eliminados y el equipo lo notó, fue un palo. Sabemos que puede pasar, pero trabajamos para tener tranquilidad".

El central asegura que el Elche se juega más que el Villarreal. "Sabemos que es el futuro del club y de la mayoría de los futbolistas, la ilusión de la afición. Yo me juego el futuro de mi familia y de mi hija. Con todos los respectos, ellos son chavales y para mí el ascenso es más determinante para el Elche que para el Villarreal B. El sábado a las seis y media nos jugamos la vida".