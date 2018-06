Los «abuelos» acercan el éxito para el Elche CF

Ambos, con 38 años, podrían ser los padres de la mayoría de los jóvenes futbolistas del Villarreal B.

La veteranía y la experiencia se impusieron en el encuentro de ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda División. Curiosamente, los dos «abuelos» del Elche, José Juan y Nino, fueron los futbolistas más determinantes para conseguir la ventaja de dos goles a cero, frente al Villarreal B, que acercan al conjunto ilicitano al retorno a la categoría de plata del fútbol español.

El portero detuvo un penalti, en el minuto 44, que podría haber cambiado por completo el devenir el partido. La parada de José Juan evitó el empate del filial amarillo y permitió dejar la portería franjiverde a cero, algo que se presenta crucial por el valor doble de los goles en campo contrario.

Por su parte, Nino volvió a sacar a relucir su aureola de goleador y anotó el 2-0, con un tanto, marca de la casa, que deja la eliminatoria encarrilada.

José Juan nació el 31 de diciembre de 1979, por lo que va camino de cumplir 39 años, siendo uno de los jugadores más veteranos de la categoría.

Por su parte, Nino celebró el domingo 10 de junio, en Gijón, sus 38 primaveras y, además, lo hizo con el mejor regalo posible: marcando el gol que significó el empate a uno contra el contra el Sporting B, que permitió al Elche resucitar cuando, prácticamente, estaba muerto.

Los dos futbolistas más veteranos de la plantilla pueden darle al Elche el ascenso, especialmente Nino, que está siendo el gran protagonista del «play-off» con cuatro dianas decisivas. Marcó los dos goles de la remontada (2-1) en el partido de ida frente al Sporting B. En la vuelta en Gijón anotó el empate a uno, cuando el marcador reflejaba un 1-0 que clasificaba a los asturianos. Y, por si fuera poco, el pasado sábado marcó el 2-0 ante el Villarreal B que da a los ilicitanos una ventaja que puede ser decisiva.

Tanto José Juan como Nino podrían ser los padres de algunos de los jóvenes jugadores del filial amarillo, que cuenta en su plantilla con futbolistas que apenas superan los 20 años.

A pesar de su edad, tanto el portero como el delantero siguen teniendo una motivación especial por llevar al Elche a Segunda División y la humildad siguen siendo una de sus principales virtudes.

El guardameta gallego admite que su parada del penalti «fue decisiva», pero señala que «son cosas del fútbol. Habíamos estudiado, junto a Paco Herrero (entrenador de porteros) los posibles lanzamientos del Villarreal B y, por fortuna, pude adivinarlo».

Pero, por encima de su actuación, el portero destaca «el gran trabajo del equipo». A pesar de la ventaja de dos goles, José Juan no se fía. «El fútbol da muchas vueltas y no podemos confiarnos. Es un buen resultado, pero el Villarreal B es un gran equipo y un rival muy fuerte. En el partido de vuelta tenemos que salir a por todas y no especular. Nosotros no sabemos ir a defender. Debemos ir a atacar e intentar sumar seis victorias en los seis partidos del play-off, que sería la hostia».

Por su parte, Nino, a pesar de todos los elogios, también mantiene su habitual humildad y, al igual que José Juan, destaca el trabajo del grupo por encima de las individualidades. «Tengo que dar las gracias a mis compañeros porque sin ellos sería imposible que yo marcase goles. Son sacrificio, pundonor y sudan este escudo que llevamos en el pecho. Además de darle las gracias a nuestra afición. Somos futbolistas comprometidos y sabemos que lo tenemos detrás . Hay que seguir así y acabar todo bien el sábado en Villarreal».

El goleador franjiverde recuerda que «todavía quedan 90 minutos que van a ser definitivos», y tiene claro el mensaje que quiere mandar a la afición: «En el partido de vuelta, tenemos que hacer los hicimos el sábado: morir en el campo , dar el máximo por esta camiseta y, a partir de ahí, que suceda lo que tenga que suceder. Se pude hablar mucho, pero más que las palabras, lo que vale en los que hagas y lo que suceda en el verde».