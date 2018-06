Un filial amarillo que se atraganta al Elche

El Elche se mide esta tarde, a partir de las 18.30 horas en el Martínez Valero, al Villarreal B por quinta vez en su historia. En las cuatro partidos anteriores se dieron una victoria para cada equipo y dos empates.

La primera visita del filial amarillo tuvo lugar en la recta final de la temporada 2009/10 con 32.000 espectadores en las gradas del Martínez Valero. El equipo de José Bordalas se jugaba tres punto importantísimos para afianzar la sexta plaza de la tabla que daba acceso a disputar los "play-off" de ascenso a Primera Division. El encuentro empezó mal para los intereses franjiverdes cuando apenas disputados seis minutos Jefferson Montero botaba un córner y Willy Caballero resbalaba al salir a buscar el balón, anotando el futbolista ecuatoriano un gol olímpico que abría el marcador. El equipo se rehízo y dispuso de varias ocasiones para empatar. Pero al filo del descanso Ripa, en propia meta, marcaba el 0-2 para el Villarreal B y solo un minuto después Acciari era expulsado. Aun así el Elche C.F. fue capaz de empatar en solo cuatro minutos con goles de Jesús Perera y Jorge Molina, pero en la siguiente jugada tras el empate, Jefferson Montero marcaba el definitivo 2-3 final. El once franjiverde fue el formado por Willy Caballero, Martí Crespí, Samuel, Tena, Ripa, Juli, Acciari, Usero, Wakaso, Trejo y Jorge Molina, además de Perera, Saúl y David Generelo que salieron en la segunda parte. Por su parte, Paco Herrera dispuso un once formado por los ex franjiverdes Juan Carlos, Matilla y Cristóbal además de Joan Oriol, Kiko, Carlos Tomas, Gullón, Gerard Bordas, Natxo Insa, Marco Ruben y Jefferson Montero.

Empate sin goles en la 2010/11

Al igual que ocurriese la temporada anterior el Villarreal B llegaba a Elche en el tramo final de la temporada y los franjiverdes firmaron uno de los mejores partidos de la temporada, con varias ocasiones muy claras de gol en las botas de Ángel. El equipo castellonense solo tuvo una ocasión muy clara cuando a falta de cinco minutos Jaime Jiménez desbarató un mano a mano con el argentino Gonzalo Castellani. En la expedición del Villarreal B hubo de nuevo varios ex franjiverdes como fueron Wakaso y Nickie Billie además de Igor Tasevski, segundo entrenador de José Francisco Molina. Destacar que antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Francisco García, preparador físico del futbol base ilicitano.

Victoria franjiverde en la 2011/12

A la tercera fue la vencida y en el partido número 600 que jugaba el Elche C.F. en su estadio en la categoría de plata los hombres de José Bordalas vencían al filial del Villarreal por un rotundo 3-0, en el que fue posiblemente el mejor partido del Elche C.F. de la temporada. En una tarde desapacible con lluvia y fuertes rachas de viento, fueron incontables las ocasiones de gol y fue a los nueve minutos cuando Nickie Bille abría el marcador y marcaba así su primer gol como franjiverde. En la segunda parte y de nuevo a la salida de un córner, el danés marcaba el 2-0. Durante unos minutos, el filial amarillo tuvo algo más de control y gozó incluso de un mano a mano de Pere, que Juan Carlos salvó in extremis. A pesar de la ventaja de dos goles en el marcador el equipo no dejó de buscar la portería de Diego Mariño y ya con el tiempo cumplido, Rúper marcaba de un disparo desde fuera del área el 3-0 y se estrenaba como goleador del Elche. Los onces que jugaron aquel tercer antecedente fueron los formados por Juan Carlos, Flaño, Etxeita, Pelegrin, Edu Albacar, Xumetra, Mantecón, Acciari, Palanca, Ángel y Nickie Bille por el Elche C.F. y Diego Mariño, Llorente, Kiko, Airam, Castellani, Jaume Costa, Carlos Tomas, Toribio, Pere, Fofo y Lucas Porcar por el filial del Villarreal. En la segunda parte, el ex del Ilicitano Nico Cháfer sustituyó a Llorente y jugó unos minutos.

Empate sin goles en la 2017/18

El cuarto y último antecedente tuvo lugar hace apenas dos meses cuando ambos clubes disputaron en el Martinez Valero la jornada 32 de la liga regular en el que fue uno de los mejores partidos disputados en el estadio de toda la temporada.

El partido tuvo dos fases; la primera parte fue de más dominio del filial y los hombres de Pacheta tuvieron que trabajar mucho sin balón para hacer frente al rival. Pero tras el paso de los equipos por vestuarios el Elche C.F. tuvo más protagonismo y con la entrada en el campo de Josan y el gran partido de Javi Flores llegaron dos ocasiones muy claras: un remate de Provencio y un disparo de Javi Flores que tropezó en un defensa y no encontró portería. Dalmau también tuvo su ocasión, pero lanzó el balón por encima de la portería de Jose Juan. Al final justo reparto de punto entre dos equipos que no consiguieron vencer y acercarse más al R.C.D. Mallorca que por la mañana perdía 2-1 ante el Mestalla.