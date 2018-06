El Elche acaricia el ascenso

Esto huele a ascenso, pero quedan 90 minutos para regresar a Segunda División y no será fácil. El Elche ha sido muy superior a su rival y, cuando el físico ya no daba para más, todos los futbolistas han sacado todavía una marcha que parecía que no existía para llegar al final sin recibir un gol de un rival que se adueñó del balón. Iván Sánchez adelantó a los franjiverdes en la primera parte, Nino hizo el segundo en el 57. Al borde del descanso, José Juan detuvo un penalti a Dalmau. Los futbolistas franjiverdes han terminado dando la vuelta al campo para agradecer a los más de 20.000 espectadores que se han dado cita en el Martínez Valero. Pacheta ha movido a la perfección sus peones, sacó inicialmente a Nino, y diseñó una auténtica tela de araña en el centro del campo que inutilizó la salida con balón del rival. La presión franjiverde resultó agobiante. Durante todo el partido supo hacer los cambios en su momento exacto hasta desquiciar al filial amarillo.

Espectacular primera parte del Elche que tuvo ocasiones para irse al descanso con un 2-0 a su favor. Iván Sánchez, al ejecutar una falta directa, coló con su pierna izquierda el balón por toda la escuadra del meta Cantero, en el minuto 31. Y, en el 36, Benja tuvo un mano a mano con el cancerbero del filial del Villarreal, pero no acertó a marcar. Oportunidades como esas son claves en este tipo de eliminatoria. Aunque lo que resultó decisivo fue el paradón José Juan. En el minuto 44, el meta gallego detuvo un penalti a Dalmau. El portero franjiverde había derribado dentro del área a Raba unos segundos antes. Una cosa por la otra y un resultado justo por los méritos ofrecidos en ese primer capítulo del partido.

Tras el descanso, el Elche siguió a lo suyo, no especuló, hasta que Nino, el gran delantero franjiverde, ponía el 2-0 en el marcador, tras pase de un Javi Flores espectacular a la hora de buscar huecos en el campo rival. El almeriense volvió a ser mágico.

Con el 2-0, los ilicitanos vieron como el Villarreal B metía una marcha más. El físico ya estaba justo, el calor reinante era muy alto, pero ahí estuvo la profesionalidad y entrega de los franjiverdes, el aliento de la afición y los refrescos introducidos en los cambios por Pacheta para llegar al final sin recibir ningún tipo de heridas. El 2-0 deja el ascenso muy cerca, pero, a la vez, muy lejos, ya que está en la mano de un equipo y ya no se puede escapar. Por contra, el rival lo tiene todo perdido y dará lo mejor de sí mismo para darle la vuelta a la eliminatoria.