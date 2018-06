A 180 minutos de la meta

Zotko apunta a la titularidad para ocupar la plaza que deja el sancionado Verdú, y Benja y Sory se juegan un puesto en el ataque.

El Elche llega a su gran final con el depósito lleno de ilusión y un nivel futbolístico para tener en cuenta, por mucho que delante esté uno de los mejores, por no decir el de más nivel, de los filiales del fútbol español en estos momentos. En 180 minutos, no sólo está en juego el ascenso a Segunda División, sino también la ilusión del franjiverdismo, que nunca deja de lado a los suyos, y, sobre todo, el futuro de la entidad que preside Diego García. Todo lo que no sea abandonar el pozo de la Segunda B es sinónimo de ruina.

La línea que separa el éxito y el fracaso es muy fina, demasiado. Como bien decía ayer Pacheta, «estamos a ocho días de salir en el autobús o llorando». A estas alturas de la competición ya no hay medias tintas, y en el casino futbolístico hay que jugarse todo a una carta sin ningún miedo.

En el juego de naipes, la suerte influye, también en el fútbol, pero también es cierto que el preparador burgalés ha conseguido que el grupo humano que tiene a su alrededor llegue sumamente enchufado, con 15 partidos sin perder, y la victoria en los cuatro duelos disputados en la fase de ascenso.

Hay motivos más que sobrados para pensar que este equipo está preparado para competir, independientemente de quién sea el rival. Ha sido capaz de eliminar en el «play-off» a un equipo con oficio como el Murcia y a un filial que conocía poco como el Sporting B.

Ahora, tiene delante un nuevo reto. Otro filial, con el que se repartió los puntos tanto en la ida como en la vuelta en el torneo liguero.

Cuando esta tarde el balón ruede sobre el césped del Martínez Valero, las estadísticas valdrán para poco, pero el poso que ha ido adquiriendo este equipo, que ha sido capaz de ir creciendo a medida que iba acercándose a la hora de la verdad, mueve al optimismo.



Una baja

El técnico burgalés no podrá contar para este partido con el central Gonzalo Verdú, uno de los pilares del equipo, que se perderá el partido por acumulación de amonestaciones, y su baja será cubierta, casi con total seguridad, por el central ucraniano Iván Zotko, quien llegó al club en el pasado mercado de invierno procedente del Mestalla y apenas ha tenido oportunidades. Pacheta, que ha programado tres sesiones a puerta cerrada esta semana, no ha dado pistas sobre el posible equipo que presentará en el Martínez Valero.

El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones a excepción de los lesionados de larga duración Corozo y Albacar.

El once no diferirá mucho del que jugó en Mareo. Está la duda de Sory Kaba o Benja, para el ataque, mientras que Iván Sánchez, Josan y Collantes se juegan los dos puestos en los extremos.

Un rival conocido

El Villarreal B llega a este primer partido de la definitiva ronda de ascenso con las buenas sensaciones de la eliminatoria anterior, tras haber eliminado al Fuenlabrada del exfranjiverde Eloy Jiménez gracias a un gran partido de vuelta.

En el seno del equipo amarillo se piensa que esta eliminatoria tiene tintes parecidos a la anterior, al enfrentar a dos equipos fuertes, con jugadores experimentados y que se conocen muy bien.

Los jóvenes jugadores del filial del Villarreal han jugado ya en el Martínez Valero, además de en otros campos de máximo nivel esta temporada, como el del Hércules, Mallorca o Lleida, entre otros. Esa experiencia hace que los dirigidos por Miguel Álvarez lleguen a esta eliminatoria con la idea de poder competir al máximo nivel.

Para este encuentro, el técnico, visitante mantiene las bajas por lesión de larga duración de Diego Fuoli y Ramiro Guerra, mientras que puede contar con el resto de los integrantes de la plantilla.