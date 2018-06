Sory Kaba: «Doy gracias a Dios por poder aprender de Nino»

Sory Kaba, delantero guineano del Elche CF, confesó ayer que el encuentro de ida ante el filial del Villarreal, en la eliminatoria final de la fase de ascenso a Segunda B, será bonito, ya que indicó que se trata de dos equipos a los que les gusta atacar y tener el balón. «Llegamos bien, con ganas y confianza. Es el momento que estábamos esperando. Solo puede quedar uno y vamos a ir a por ellos», señaló el guineano.

«Ya hemos jugado dos veces contra ellos en la Liga y nos conocemos. De todas formas, yo pienso que será un partido distinto», dijo antes de dejar bien claro que «vamos a salir a ganar, como siempre hemos hecho desde la llegada del Pacheta. Será un partido en el que habrá que ser inteligente y tendremos que saber sufrir cuando ellos tengan el balón. Cada uno de los dos equipos intentará usar sus armas», señaló.

Asume que será un duelo de mucha tensión, pero no le preocupa. «A mí me gusta la presión porque es ahí donde se ve a los futbolistas», dijo Sory Kaba, antes de elogiar la respuesta de la afición ilicitana, que podría superar los veinte mil espectadores el sábado a partir de las 18.30 horas. El jugador deseó lograr el ascenso por la afición, ya que confesó que no se le ha olvidado la decepción del descenso la pasada temporada en Cádiz. «El Elche no se merece estar donde está. Con el apoyo de los aficionados somos más fuertes. Vamos a pelear y a darlo todo por nuestra gente», insistió.

En el capítulo más personal restó importancia al hecho de no saber si será titular o no frente al filial amarillo. «Todos queremos jugar, pero ahora importa el grupo», afirmó el guineano antes de poner a Nino como ejemplo. «Está en el banquillo y, cuando sale, siempre decide. Doy las gracias a Dios por poder estar al lado de Nino y poder aprender de él», concluyó Sory Kaba.