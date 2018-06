Pacheta: "Estamos a ocho días de salir en autobús o llorando"

Pacheta, técnico del Elche, ha reconocido esta mañana que es optimista de cara al encuentro del sábado ante el Villarreal B (18.30 horas) en el Martínez Valero. "Estamos emocionados", ha señalado antes de afirmar que "tenemos que ser nosotros mismos y ser consecuentes con nuestro modelo. Soy sumamente optimista porque el equipo sabe lo que tiene que hacer y los futbolistas han entendido que el Elche está por encima de todo". No duda en afirmar que "estamos a ocho días de salir en autobús o llorando".

A su juicio, "tenemos muchas ganas de que llegue el partido y estamos con la orejas tiesas y le hemos dado la importancia que tiene el Villarreal B. Viniendo de Gijón la gente ya hablaba de este partido y eso demuestra que están todos enchufados. Me enorgullece esa postura del equipo y soy optimista".

Pacheta también ha explicado que no le preocupa la baja por tarjetas de Gonzalo Verdú. "Es un jugador importante, pero no me voy a acordar de él. El que salga lo va a hacer bien. No temenos sufrir su baja porque el equipo está bien", señala.

Sobre el hecho de que cuatro jugadores franjiverdes estén a una tarjeta de la suspensión no le preocupa para la vuelta. "Sólo hay este partido y no podemos pensar en el segundo. Hay que ir con las mismas armas que nos han traído hasta aquí. No podemos levantar el pie. Somos duros, pero inteligentes, por eso no hemos sufrido expulsiones", insiste.

También tuvo elogios para el Villarreal B al que considera "un equipo muy bueno. Sabemos cómo son y el peligro que tienen. Es muy difícil que la eliminatoria se resuelva en la ida y aunque el partido se ponga en contra tenemos que ser capaces de darle la vuelta. No tenemos jugadores para colgarnos en el larguero. El balón va a ser muy importante en esta eliminatoria"

Pacheta recuerda que "90 minutos en el Martínez Valero son muy largos. En las segundas partes nos están resolviendo los partidos el banquillo lo que demuestra que hay fondo de armario. El Villarreal B va tener 40 minutos buenos. Si lo aguantamos en esos momentos lo tendremos todo más cerca".

Finalmente, ha recordado que "cuando llegué ante el "Llagostera éramos 5.500 y ahora 16.000. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien. La afición está con el equipo y sólo les pido que nos animen".