Vicente Parras no seguirá como entrenador del Ontinyent la próxima temporada. Es la primera gran consecuencia de la grave crisis por la que atraviesa el club del Clariano desde que se anunciará el adiós del grupo inversor Elite Sports. Una renuncia que rompe las negociaciones que mantuvieron Rodney Meaker y el propio entrenador en su momento, las cuales dejaron muy encaminada la continuidad del técnico alicantino. Ahora, en apenas una semana, todo ha cambiado y la situación delicada del club textil ha hecho trizas todo lo anterior.

Vicente Parras ha declarado a Levante-EMV que ante «esta historia que estamos viendo durante estos últimos días, tanto los jugadores como el cuerpo técnico nos hemos visto muy perjudicados. Por esa razón, debemos tomar decisiones que no nos gustan y defender en mi caso, mis derechos». Ante tal tesitura, el entrenador que ha clasificado al Ontinyent para la Copa del Rey, se ha visto obligado a «asesorarme por mi abogado. En este momento me encuentro libre para poder escuchar ofertas, ya que Luis Ortiz no me ha dado ninguna solución, por lo que tengo muy claro que no voy a poder seguir», afirmaba ayer en exclusiva a este diario.

Sobre el tema que más preocupa al aficionado y a la entidad, que no es otro que la denuncia de los jugadores el 25 de junio por lo que se le adeuda „mes de mayo y primas según comentaron Juanan y Soler en la asamblea„, y que desembocaría en el descenso automático a Tercera más el aval para continuar en la categoría, Parras no esconde que no es plato de gusto de nadie pero que no hay otra salida posible. Sobre si es verídica la amenaza de denuncia, el extécnico del Ontinyent no esconde que «en el caso de los jugadores, sí porque ellos tienen un plazo límite para poder denunciar porque si no pierden toda la protección que les da la federación. Yo, como entrenador, debo tomar decisiones porque me puedo quedar sin los plazos de la federación. Son cosas que estamos trasladando tanto a Luis Ortiz como a Adrián Márquez, y de verdad, no nos gusta, pero si no lo hacemos, después nos podemos quedar desprotegidos».



Negativa de Ortiz

A pesar del adiós de Meaker, Parras quiso analizar su continuidad con Luis Ortiz, pero se encontró con la negativa del actual mandatario del Ontinyent. «Tenía muy adelantada mi renovación con el Ontinyent. De hecho, la conversación que tuve con Luis Ortiz fue que nos sentáramos para ver el tema de la renovación y él me comentó que no podía en esos momentos, incluso no sabía si dentro de un mes iba a haber club. Yo le dije que me liberara para poder ejercer mi derecho al trabajo, me dijo que tampoco lo podía hacer porque desconocía si le podía generar algún tipo de responsabilidades», explica Parras. Incluso, los asesores del alicantino han informado de la posibilidad de denunciar «despido improcedente, pero no quiero cobrar aquello que no he trabajado», concluye el exentrenador del Elche.